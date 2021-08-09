曾到學校家長會分享，有家長向我呻：「我個仔唔同我講嘢㗎，問一句答一句，有時問幾句先答一句！」在場有不少家長和應：「我個女又係咁，好似啞嘅一樣！」「十問九唔應㗎！」「佢完全唔識同人溝通！」「叫佢講嘢難過撬開道門！」驟耳聽，家長口中的子女好像個個都患上溝通障礙症似的。

其實，有很多家庭存在溝通問題，但源頭未必始於子女。凡事有果就必有因，子女不願說話、不懂交談，又或社交能力低，很多時反映的，是一個果或一個表徵而已。要找出成因，必須端視外在圍繞着子女的家庭文化和氛圍（family culture and family ambience），是否擁有一個很鼓勵性（encouraging）、很多靈感刺激（inspiring）和很有養份（cultivate）的環境，能讓子女發展、發揮和享受與人溝通和聯繫的傾向和樂趣？

為人父母者，若：一、自己都不擅於好好與其他人作深度溝通；二、甚少有朋友到訪，讓子女可透過observational learning（觀察學習）去觀察父母如何與他人相處、建立好人緣和關係；三、一開口跟子女說話大部分只是功能性（functional）、目標導向（objective-based）、聲明（statement）式的話語，如：「做晒功課未？」「仲唔起身／沖涼／瞓覺？」「快啲啦！」「快啲溫書」「肚唔肚餓？」「搞掂未？」「夠唔夠錢使？」那子女就會在對話技巧不成熟的家庭文化、氛圍和狀態下成長。

當一個行為模式定型後，要改的話：一、不是不可能，但非常困難；二、不可能外在環境維持不變（例如：家庭文化和氛圍仍然沒有養份或正面的觀察學習機會），卻要求子女脫胎換骨地蛻變起來。凡事有緣有故，父母看見子女的一些表徵行為，如溝通問題，可先從自身去思考一個問題：「從小到大，我（們）究竟建構和提供了一個怎麼樣的家庭文化和氛圍給他／她呢？」