The French Window 推出海鮮盛宴周末早午餐 地中海紅蝦晚餐 副刊版 2021/08/09 分享： 中環The French Window擁有偌大的落地玻璃窗，將維港景致自成天然景觀，在此享受一頓輕鬆周末早午餐最適合不過。 最新的周末早午餐（$498 /位）有4道菜，先來新鮮海鮮拼盤，包括生蠔、波士頓 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 Hue首推 兩大西班牙限定菜單歡度盛夏 今日 Hue首推 兩大西班牙限定菜單歡度盛夏 星巴克首辦美饌品味工作坊 2021/08/07 星巴克首辦美饌品味工作坊 The Hari與Monkey 47合作 5道菜雞尾酒配對菜單 2021/08/07 The Hari與Monkey 47合作 5道菜雞尾酒配對菜單 北京樓 X Impossible Foods 推出時令植物肉菜單 2021/08/06 北京樓 X Impossible Foods 推出時令植物肉菜單 HABITU年度Rosemantic Summer 精選玫瑰主題特飲甜品及下午茶 2021/08/06 HABITU年度Rosemantic Summer 精選玫瑰主題特飲甜品及下午茶 美食 飲食資訊 蝦 海鮮