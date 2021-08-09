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The French Window 推出海鮮盛宴周末早午餐 地中海紅蝦晚餐

副刊版 2021/08/09

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中環The French Window擁有偌大的落地玻璃窗，將維港景致自成天然景觀，在此享受一頓輕鬆周末早午餐最適合不過。

最新的周末早午餐（$498 /位）有4道菜，先來新鮮海鮮拼盤，包括生蠔、波士頓

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欄名 : 新鮮熱辣

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