The French Window 推出海鮮盛宴周末早午餐 地中海紅蝦晚餐

中環The French Window擁有偌大的落地玻璃窗，將維港景致自成天然景觀，在此享受一頓輕鬆周末早午餐最適合不過。

最新的周末早午餐（$498 /位）有4道菜，先來新鮮海鮮拼盤，包括生蠔、波士頓

...