Hue首推 兩大西班牙限定菜單歡度盛夏 副刊版 2021/08/09 分享： Hue於今夏推出兩款期間限定的西班牙菜單，讓客人在優雅的用餐環境中，一邊享受美味的西班牙晚餐或早午餐，一邊欣賞醉人的維港美景。 是次的西班牙限定菜單由主廚Alberto Sancassani操刀，菜單選 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 The French Window 推出海鮮盛宴周末早午餐 地中海紅蝦晚餐 今日 The French Window 推出海鮮盛宴周末早午餐 地中海紅蝦晚餐 星巴克首辦美饌品味工作坊 2021/08/07 星巴克首辦美饌品味工作坊 The Hari與Monkey 47合作 5道菜雞尾酒配對菜單 2021/08/07 The Hari與Monkey 47合作 5道菜雞尾酒配對菜單 北京樓 X Impossible Foods 推出時令植物肉菜單 2021/08/06 北京樓 X Impossible Foods 推出時令植物肉菜單 HABITU年度Rosemantic Summer 精選玫瑰主題特飲甜品及下午茶 2021/08/06 HABITU年度Rosemantic Summer 精選玫瑰主題特飲甜品及下午茶 西班牙 飲食資訊 尖沙咀 海鮮