Hue首推 兩大西班牙限定菜單歡度盛夏

Hue於今夏推出兩款期間限定的西班牙菜單，讓客人在優雅的用餐環境中，一邊享受美味的西班牙晚餐或早午餐，一邊欣賞醉人的維港美景。

是次的西班牙限定菜單由主廚Alberto Sancassani操刀，菜單選

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