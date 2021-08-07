李慧詩爭先賽「復活」 今爭晉級 任閉幕禮港持旗手 劉慕裳：幸運+幸運 要聞版 2021/08/07 分享： 東京奧運明日閉幕，香港獎牌希望之一、女子單車首席代表李慧詩，未受早前凱林賽失利影響，昨轉戰爭先賽時雖一度陷於出局邊緣，但「牛下女車神」再次發揮永不放棄的精神，成功於次圈復活賽勝出，闖入今午舉行的第3圈 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 中國再添2金 女子標槍首摘冠 2021/08/07 中國再添2金 女子標槍首摘冠 首晉女足決賽 加拿大12碼贏瑞典 2021/08/07 首晉女足決賽 加拿大12碼贏瑞典 男10米高台跳水 中國雙保險衝金 2021/08/07 男10米高台跳水 中國雙保險衝金 你可能感興趣 中國再添2金 女子標槍首摘冠 01:00 2021/08/07 中國再添2金 女子標槍首摘冠 首晉女足決賽 加拿大12碼贏瑞典 01:00 2021/08/07 首晉女足決賽 加拿大12碼贏瑞典 男10米高台跳水 中國雙保險衝金 01:00 2021/08/07 男10米高台跳水 中國雙保險衝金 東京 運動員 英國隊 美國隊 香港隊 奧運會 單車 空手道 李慧詩 劉慕裳