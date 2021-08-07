東京奧運明日閉幕，香港獎牌希望之一、女子單車首席代表李慧詩，未受早前凱林賽失利影響，昨轉戰爭先賽時雖一度陷於出局邊緣，但「牛下女車神」再次發揮永不放棄的精神，成功於次圈復活賽勝出，闖入今午舉行的第3圈

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