港宜建健康碼 速與內地免檢疫通關

近日，內地疫情因南京失守而大面積反彈，特區政府又一次採取了一刀切的辦法，取消了除廣東省外的內地地區港人「回港易」許可，令大批期盼與內地通關，與內地有往來剛需的港人失望，甚至說是絕望。

我曾回內地進行過一次隔離，看到內地低風險地區的人民可以憑動態健康綠碼自由往來，真是讓人羨慕嫉妒恨。內地城市，尤其是北京、上海、廣州、深圳等，其人口進出流動的規模，不會比香港與內地的人口流動少，但基於快速核酸檢測、地理位置追蹤、大數據共享分析、健康碼流動管控、高風險快速封鎖隔離等科學化、精細化疫情管理體系，為絕大多數人民獲得生活和往來自由提供了支持和保障。

疫情風險識別 港缺透明指標

一年半過去了，香港終於在疫情控制方面建立了較完善的檢測、隔離、封鎖等機制，但在人員流動性和區域風險性等方面，仍未有建立具透明度的數據化指標和平台。換句話說，個人對自己及所處環境無法作出判斷，場所無法對進出人員進行準確的風險識別，社區及地區無法作出風險管理。沒有數據作支撑，沒有工具作運營，沒有系統作管理，整個社會性防疫就會有種瞎子摸象的感覺，惶惶不安的情緒廣泛而長期存在，例如接下來9月新學期，仍然只能恢復半日授課，一遇到疫情狀況，就來個簡單粗暴的全港一刀切，作為家長真是痛恨不已。我母親是內地文革長大的一代，她就感慨說，香港孩子再不好好讀書，就要趕上他們老三屆了，影響一輩子。

再談與內地免檢疫通關，雖然我並非負責相關事務的官員，但想來最核心的問題應該就是要和內地疫情管理控制體系並軌，對內部，從核酸檢測要求、到健康碼的廣泛使用、到區域風險等級化，對外部，實施境外到港旅客嚴格的閉環管理。只要建立執行管理的標準和規範，以香港擁有的資源和人力水平，我相信能比北京、上海等內地城市做得更好，並將香港長期保持在低風險地區的水平，與內地盡快實現安全有序的免隔離人員流動，亦可同時成為國際領先的疫情管理標桿，盡快驅動經濟復甦。

一場疫情，讓我們感受到自由通關的珍貴。並非是能否旅遊的問題，而是內地的家人和親情，在這場疫情中經歷了考驗，逝去而不可見的傷痛，比疫情更讓人痛苦一生。事實上，許多港人，甚至是多數港人，與內地都有割捨不斷、甚至密不可分的各種感情和聯繫。

推行健康碼 內地比港更自由？

在香港，經歷了長時間的疫情禁錮，我反而萌生了要離開香港回到內地的念頭，為了甚麼？為了自由。在內地，雖然各種進出都要看健康碼，但因為我知道自己健康，也知道周圍的人健康，知道我所在的場所、地區和我將要前往的地方健康，所以我感覺安心，所以我感受到自由。

在核酸檢測階段，香港沒能建立健康碼，希望在接種疫苗階段，香港盡快建立健康碼系統體系，以此為基礎實現與內地早日免檢疫通關，讓親情的傷痛悲劇少些上演吧。

▲ 香港應盡快建立健康碼系統體系，以此為基礎實現與內地早日免檢疫通關。（資料圖片）