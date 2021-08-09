劈價盤究竟值不值得博？ 地產版 2021/08/09 分享： 王依群香港房友圈行政總裁 近日投資市場氣氛波動，內地房企龍頭恒大地產，接連傳出不利消息，令投資者甚至剛需用家都對內地房地產市場熱度驟降。在內地房地產交投量有所下降之際，卻出現了一股撈底熱潮，跟市場的真實 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 專家論市 報道系列 : 置業大灣區 相關文章 東莞推新政 二手下半年估量跌2成 今日 東莞推新政 二手下半年估量跌2成 臨深片區 近年房價升幅最快 今日 臨深片區 近年房價升幅最快 你可能感興趣 東莞推新政 二手下半年估量跌2成 今日 01:00 東莞推新政 二手下半年估量跌2成 臨深片區 近年房價升幅最快 今日 01:00 臨深片區 近年房價升幅最快 最新專欄文章 更多 會德豐高估值 投古洞住宅地 今日 會德豐高估值 投古洞住宅地 港人可改變觀念 走出困境 2021/08/06 港人可改變觀念 走出困境 政策調整下 檢視資產 2021/08/05 政策調整下 檢視資產 十年計劃 解決劏房 2021/08/04 十年計劃 解決劏房 變種病毒傳播速 網購將續壯大 2021/08/03 變種病毒傳播速 網購將續壯大 中國 香港 銷售 發展商 大灣區 撈底