劈價盤究竟值不值得博？

王依群香港房友圈行政總裁

近日投資市場氣氛波動，內地房企龍頭恒大地產，接連傳出不利消息，令投資者甚至剛需用家都對內地房地產市場熱度驟降。在內地房地產交投量有所下降之際，卻出現了一股撈底熱潮，跟市場的真實

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