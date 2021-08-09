Twitter Spaces新功能 可邀兩用戶當副主持 行政人員版 2021/08/09 分享： Twitter早前將限時動態功能Fleets移除後，平台將發展重心轉向多人綫上語音聊天功能Spaces上。最近Spaces再推出新功能，聊天室擁有人可邀請多兩名用戶擔任管理員。 現時Twitter ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Sony新PS VR裝置曝光 4K解析度 增至110°視角 今日 Sony新PS VR裝置曝光 4K解析度 增至110°視角 Google新身份驗證 簡化流程一鍵登入 2021/08/06 Google新身份驗證 簡化流程一鍵登入 3.5萬「鐵粉」聯署 盼三星Note系列回歸 2021/08/06 3.5萬「鐵粉」聯署 盼三星Note系列回歸 25噸回收塑膠 打造東奧環保頒獎台 2021/08/05 25噸回收塑膠 打造東奧環保頒獎台 小米旗艦機MIX 4 雷軍演講會上亮相 2021/08/05 小米旗艦機MIX 4 雷軍演講會上亮相 Twitter Twitter（美：TWTR） 科技行業 科技軟件 科技硬件 IT技術 社交平台 Clubhouse 服務