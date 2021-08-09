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Twitter Spaces新功能 可邀兩用戶當副主持

行政人員版 2021/08/09

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Twitter早前將限時動態功能Fleets移除後，平台將發展重心轉向多人綫上語音聊天功能Spaces上。最近Spaces再推出新功能，聊天室擁有人可邀請多兩名用戶擔任管理員。

現時Twitter

...

欄名 : 科技新知

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