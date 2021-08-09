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Sony新PS VR裝置曝光 4K解析度 增至110°視角

行政人員版 2021/08/09

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Sony早前證實已着手新一代PlayStation VR裝置。綜合外媒報道，Sony在開發者活動中，透露了部分新一代PlayStation VR裝置規格，並表示會考慮為所有主要3A等級PS5遊戲加入對

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欄名 : 科技新知

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