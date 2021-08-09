歷時約半個月的東京奧運昨日閉幕，港隊今年派出46名運動員，出戰13個體育項目，結果經歷豐收之旅，歷史性奪得1金2銀3銅共6面獎牌，較過往的獎牌總數更多，是歷來最好成績；在獎牌榜排名49位。

港隊在奧運初

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