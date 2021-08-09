港46健將奮戰13項目 歷屆最豐收 杜凱琹：希望是創更多好成績開始 要聞版 2021/08/09 分享： 歷時約半個月的東京奧運昨日閉幕，港隊今年派出46名運動員，出戰13個體育項目，結果經歷豐收之旅，歷史性奪得1金2銀3銅共6面獎牌，較過往的獎牌總數更多，是歷來最好成績；在獎牌榜排名49位。 港隊在奧運初 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 倡體育政策獨立成局 備戰奧運 今日 倡體育政策獨立成局 備戰奧運 東奧聖火熄滅 下屆巴黎再會 今日 東奧聖火熄滅 下屆巴黎再會 中國奪38金32銀18銅 海外奧運最佳紀錄 今日 中國奪38金32銀18銅 海外奧運最佳紀錄 港隊勇奪1金2銀3銅 滿載而歸 今日 港隊勇奪1金2銀3銅 滿載而歸 李慧詩奪兩屆奧運銅牌 創港歷史 今日 李慧詩奪兩屆奧運銅牌 創港歷史 你可能感興趣 倡體育政策獨立成局 備戰奧運 今日 01:00 倡體育政策獨立成局 備戰奧運 東奧聖火熄滅 下屆巴黎再會 今日 01:00 東奧聖火熄滅 下屆巴黎再會 中國奪38金32銀18銅 海外奧運最佳紀錄 今日 01:00 中國奪38金32銀18銅 海外奧運最佳紀錄 奧運會 香港 教練 單車 張家朗 羽毛球 何詩蓓 乒乓球 空手道 劍擊