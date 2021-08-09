李慧詩奪兩屆奧運銅牌 創港歷史 謝港人13年支持 教練：壓力大獲牌不易 港聞版 2021/08/09 分享： 東京奧運昨日閉幕，「牛下女車神」李慧詩在最後一個比賽日，為香港奪取場地單車女子爭先賽銅牌，亦是她2012年倫敦奧運凱林賽摘銅後，事隔9年再踏頒獎台，成為首位奪取兩屆奧運獎牌的香港運動員。港隊在今屆奧運 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 經歷傷患考驗 三度披彩虹戰衣 今日 經歷傷患考驗 三度披彩虹戰衣 坦言僅實現一半夢想 盡力無悔 今日 坦言僅實現一半夢想 盡力無悔 市民商場觀戰打氣 6歲童立志征奧 今日 市民商場觀戰打氣 6歲童立志征奧 港隊勇奪1金2銀3銅 滿載而歸 今日 港隊勇奪1金2銀3銅 滿載而歸 港46健將奮戰13項目 歷屆最豐收 今日 港46健將奮戰13項目 歷屆最豐收 你可能感興趣 經歷傷患考驗 三度披彩虹戰衣 今日 01:00 經歷傷患考驗 三度披彩虹戰衣 坦言僅實現一半夢想 盡力無悔 今日 01:00 坦言僅實現一半夢想 盡力無悔 市民商場觀戰打氣 6歲童立志征奧 今日 01:00 市民商場觀戰打氣 6歲童立志征奧 李慧詩 運動員 教練 單車 香港隊 奧運會