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李慧詩奪兩屆奧運銅牌 創港歷史

謝港人13年支持 教練：壓力大獲牌不易

港聞版 2021/08/09

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東京奧運昨日閉幕，「牛下女車神」李慧詩在最後一個比賽日，為香港奪取場地單車女子爭先賽銅牌，亦是她2012年倫敦奧運凱林賽摘銅後，事隔9年再踏頒獎台，成為首位奪取兩屆奧運獎牌的香港運動員。港隊在今屆奧運

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