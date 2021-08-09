OK便利店購物送印仔 換限量角落小夥伴精品

黛安係角落小夥伴嘅粉絲，聽公關姊妹講，OK便利店第一次同角落小夥伴合作，推出一系列以Enjoy Your Relaxing Time做主題嘅精品推廣，每款精品設計都係獨一無二，限量發售㗎，大家千祈唔好錯過，快啲買嚟收藏啦！

今次換領嘅角落小夥伴產品，黛安最想擁有陶瓷碗碟套裝，用高質陶瓷製作，可放入微波爐同洗碗碟機，有兩款公仔分別係炸豬排同企鵝畀大家揀。

另外，仲有萬用電熱水壺，使用304食用級不鏽鋼內膽，容量有380毫升，啱晒用嚟沖花茶、咖啡同簡單煮食。而下星期四（19日）推出嘅迷你藍芽喇叭，可連結2個喇叭同時使用，聲音立體，USB供電模式，儲備電可連續使用1小時，一樣有2款公仔畀你揀。

香港人生活幾忙都好，偶然都要偷閒輕鬆一下，換齊1套就可以等佢哋陪你relax。公關姊妹話，OK齊齊印會員惠顧每滿$20，就會送印仔1個，如果係OK齊齊印金會員購物每滿$20，就可獲額外印仔1個。儲齊50個印仔即送角落小夥伴精品1個，或儲齊20個角落小夥伴e印仔，加$50換購。每款都係換完即止㗎，即刻免費下載「OK齊齊印」，儲e印仔換角落小夥伴精品啦【按此】瀏覽。

本文轉載自《晴報》

▲ 萬用電熱水壺

▲ 陶瓷碗碟套裝