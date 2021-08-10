繼減少課餘補習時間，限制青少年玩電子遊戲後，另有個新出台規劃，是《全民健身計劃》，標令中國到二○二五年，就要達到好幾項全國個人健身和運動設施的指標，而且相關產業據估計，還要達到五萬億元人民幣。整合起來看，是想建立一套提高國民體質的系統，長遠幫助提升中國的生育率和人口。

身體質素未提高之前，人們先討論了商機。按此規劃，影響較大是會增多運動場所建設（由大場館到社區活動場地，也拉動舊建築改建）、大量設備要添置及翻新；運動比賽在疫情控制後會大搞，學校會把資源傾向體育，旅遊產業也會加入運動的環節。計劃中還較為突出了冰上活動，要建更多滑冰場。

對學生而言，有一樣挑戰，就是看來會把體能標準定得更嚴格，要接受測試，領取達標證明，嚴限視力缺失和身體過胖。之前也好奇問過內地長大的朋友，青少年時的運動習慣如何？發現在體育課中，對游泳、短跑、中長跑等都有頗嚴格考核，跑不達標，體育科會不及格（當然不影響高考成績。）

不過有時，這些硬標準規定都有爭議。譬如在國家隊層面，之前有例，是所有出戰奧運的運動員，都得通過一個基本體能綜合測試，包括跑步、拉升，在定時標準下完成。但問題出現了，有些表現好的游泳運動員，卻因跑得太慢不達標而沒法出征；甚至擅長短跑的運動員，去測試中長跑，也會被淘汰。

坊間所見，最易看到多人參與的，當仍是跑步。三人籃球因佔地較小、方便規劃，在一些商場中也陸續見得多人玩。較新潮流的，確是模擬滑雪，就是商場中的滑雪下坡鍛練斜坡，好多潮人在此練單板。