父母不造就一個正向溝通的家庭環境和氛圍給孩子,然後怪孩子不跟他們溝通、不懂說話、不善社交,不太公平吧?在怪孩子之前,父母可嘗試留意一下自己是如何說話,例如,是否一開口就是命令質問?有否令孩子經歷一說話反遭嘲笑、挖苦、責罵或被喝「給我閉嘴!」的心理懲罰(punishment)?在這樣一個環境成長,誰會愛溝通?

不論是對孩子、伴侶,又或其他家庭成員,要鍛練對方的說話和溝通能力,要減少功能性對話(functional communication)如:「今晚要幾點食飯?」「溫好書未?」,增加無特定目的之對話(non-purpose communication)。

無特定目的對話,對事事講求效率和目標的香港人來說,可能驟耳聽落,好像浪費時間和無聊。但無特定目的對話實在太有意思了,只有這樣的交談,才能鍛練一個人的說話力,促進彼此之間的溝通和了解,共同製造(co-create)美好時刻(good moments),請看看以下例子:「這個情節(電影/電視劇)令我很感動,你呢?」「今日媽媽在工作上遇到這樣的事,你建議媽媽應如何做?」「你看月亮多圓多亮!這樣令我想起我最喜歡的歌《Fly Me to The Moon》。你呢?你想起哪首歌?」「今天上學/上班有甚麼非常有趣或非常沒趣的事發生呢?」

這些漫無目的、東拉西扯、就地取材的無聊話,一點也不無聊,其實這才是真正的對話,但很多時,當我問到一些父母,對上那次跟孩子這樣說話是何時,他們的答案往往是「記不起」,甚至「從未試過」,然後,就抱怨孩子不跟自己說話。