父母不造就一個正向溝通的家庭環境和氛圍給孩子，然後怪孩子不跟他們溝通、不懂說話、不善社交，不太公平吧？在怪孩子之前，父母可嘗試留意一下自己是如何說話，例如，是否一開口就是命令質問？有否令孩子經歷一說話反遭嘲笑、挖苦、責罵或被喝「給我閉嘴！」的心理懲罰（punishment）？在這樣一個環境成長，誰會愛溝通？

不論是對孩子、伴侶，又或其他家庭成員，要鍛練對方的說話和溝通能力，要減少功能性對話（functional communication）如：「今晚要幾點食飯？」「溫好書未？」，增加無特定目的之對話（non-purpose communication）。

無特定目的對話，對事事講求效率和目標的香港人來說，可能驟耳聽落，好像浪費時間和無聊。但無特定目的對話實在太有意思了，只有這樣的交談，才能鍛練一個人的說話力，促進彼此之間的溝通和了解，共同製造（co-create）美好時刻（good moments），請看看以下例子：「這個情節（電影／電視劇）令我很感動，你呢？」「今日媽媽在工作上遇到這樣的事，你建議媽媽應如何做？」「你看月亮多圓多亮！這樣令我想起我最喜歡的歌《Fly Me to The Moon》。你呢？你想起哪首歌？」「今天上學／上班有甚麼非常有趣或非常沒趣的事發生呢？」

這些漫無目的、東拉西扯、就地取材的無聊話，一點也不無聊，其實這才是真正的對話，但很多時，當我問到一些父母，對上那次跟孩子這樣說話是何時，他們的答案往往是「記不起」，甚至「從未試過」，然後，就抱怨孩子不跟自己說話。