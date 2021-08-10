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音樂人駕三輪車 免費表演遊走西九海濱長廊

副刊版 2021/08/10

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西九文化區（西九）與著名香港環保設計師張瑋晉（Kevin Cheung）合作，呈獻全港獨一無二的「音樂三輪車」。由張瑋晉利用再造物料親手製造的三輪車，載着一台香港製造的古老鋼琴，讓音樂人可以一邊表演，

...

欄名 : 本地遊

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