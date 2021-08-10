音樂人駕三輪車 免費表演遊走西九海濱長廊 副刊版 2021/08/10 分享： 西九文化區（西九）與著名香港環保設計師張瑋晉（Kevin Cheung）合作，呈獻全港獨一無二的「音樂三輪車」。由張瑋晉利用再造物料親手製造的三輪車，載着一台香港製造的古老鋼琴，讓音樂人可以一邊表演， ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 將軍澳全新Ocean PopWalk海天晉匯開幕 設100米長彩虹跑道讓毛孩放電 2021/08/07 將軍澳全新Ocean PopWalk海天晉匯開幕 設100米長彩虹跑道讓毛孩放電 中環異境森林天橋 穿越迷離石屎隧道 2021/08/07 中環異境森林天橋 穿越迷離石屎隧道 Schweppes期間限定體驗館 免費打卡試飲兼換禮品 2021/08/06 Schweppes期間限定體驗館 免費打卡試飲兼換禮品 期間限定親子賽車互動體驗館 必玩電動車•FPV模型車賽道 2021/08/06 期間限定親子賽車互動體驗館 必玩電動車•FPV模型車賽道 星夢郵輪復航 首試雲頂夢號Seacation 2021/07/31 星夢郵輪復航 首試雲頂夢號Seacation 設計 灣仔 音樂 表演 設計師 單車 西九文化區 西九文化區管理局 綠色生活