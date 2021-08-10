跨地域導遊認證 拓灣區就業機遇

國家近年大力推動大灣區旅遊，但礙於疫情，關口封閉，旅遊業停擺，計劃無奈暫停。若然關口重開，除了代表市民有機會出境旅遊，亦意味大灣區旅遊規劃正式展開。港府應乘着發展大灣區「一程多站」旅遊的契機，開拓本地導遊跨地域帶團的機遇，以提升行業吸引力，為業界人才庫裝備。

一程多站擴出路 利業界吸人才

根據旅遊發展局（旅發局）的調查，2018年所有訪港過夜旅客中，約3成為「一程多站」旅客，而無論旅客來自何地，他們首選目的地組合皆為「中國內地」及「澳門特區」。有學者接受智經訪問時表示，本港地理位置緊靠內地與澳門，若持份者互相配合，長遠發展前景樂觀。例如，香港空間較少，發展旅遊景點及設施的土地有限，若可透過與澳門、珠海等地跨地區合作，發展「一程多站」相關的旅遊產品，將可加強本港的旅遊吸引力。

「一程多站」亦可加強人才流動，例如澳門因應博彩業增長，土地和人手均面臨樽頸，藉着與大灣區其他城市如香港和珠海合作，或可解決問題。由此可見，「一程多站」的發展，變相可為各地人才擴闊就業出路，有利業界吸引人才，而乘着粵港澳大灣區發展的東風，本港未來將與大灣區其他城市共同發展「一程多站」旅遊產品，或可為本港導遊帶來機遇。

港導遊不熟內地 難通過考核

話雖如此，現時旅議會及相關機構提供的導遊相關考核及培訓課程資料中，大灣區旅遊並非主要面向之一。雖然大灣區與香港擁有不少相近的文化，但亦有很多相異之處，旅遊業從業員若打算到大灣區執業，便需要深入認識大灣區相關的歷史文化及生態資源。

例如，在《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）開放措施下，香港永久性居民中的中國公民，可參加內地導遊人員資格考試，合格者可獲導遊人員資格證書及註冊取得導遊證，並可擔任內地出境遊領隊。

不過，多年前已有業界指出，港人不熟悉內地用語及國內文史，不少題目都難倒香港考生。另外，考試會考核廣東省100多個景點的歷史背景、人民風俗資料、時事政策、旅遊法規、廣東歷史和旅遊概況，範圍極廣，很多考生亦未能應付，沒法通過考試。由此可見，港人對內地旅遊產業的認識仍有待加強。

夥拍灣區院校 為北上執業鋪路

其實大灣區跨地域旅遊人才培訓，已經納入國家規劃。國家文化和旅遊部今年初公布的《粵港澳大灣區文化和旅遊發展規劃》中，便提到要加快旅遊人才培養，包括支持建設粵港澳大灣區旅遊教育培訓基地、澳門旅遊學院粵港澳大灣區旅遊教育合作中心，以及橫琴培訓基地。

雖然香港並非人才培訓的集中地，但亦可與大灣區院校合作，為本地人才北上執業鋪路，例如香港理工大學酒店及旅遊業管理學院在2018年已與廣州中山大學旅遊學院及澳門旅遊學院成立大灣區旅遊研究聯盟。智經認為，港府可與大灣區其他城市的政府，促成此研究聯盟共同制定符合國家標準的「粵港澳大灣區專用導遊培訓課程大綱」，讓有意提供課程的機構參考，或由聯盟的院校直接提供課程。

而為了促進粵港澳旅遊業的跨區域合作與互動，內地近年開始拆牆鬆綁，自去年起容許港澳旅遊從業人員，免試跨境至珠海橫琴新區範圍獨立帶團。持有香港有效導遊證或者領隊證的香港居民，以及持有澳門有效導遊工作證的澳門居民，只需申請備案，和經培訓、認證後，便可領取橫琴新區旅遊從業人員專用證件，在區內為遊客提供嚮導、講解以及相關旅遊服務。

推專用導遊證 助大灣區執業

當局可參考上述安排，建立跨地域導遊認可制度，推出「粵港澳大灣區專用導遊證」，與大灣區相關的文化及旅遊部門商討，讓本港導遊可以在接受一定範圍內的培訓及通過考核後，獲取專用導遊證，分階段在大灣區執業；亦可考慮容許旅監局成為認可的發證機構，並透過招標邀請符合資格的培訓機構，參考前述的「粵港澳大灣區專用導遊培訓課程大綱」，提供相關的理論和實踐課程及實習機會。

大灣區旅遊蓄勢待發，本港旅遊從業員若有意分一杯羹，必須裝備自己，及早了解大灣區的旅遊生態。同時，政府亦應把握通關前的時機，積極探討與大灣區各城市合作的可能性，包括建立跨地域的專業認可制度，既能預先為從業員打通大灣區的出路，也可擴闊就業機會，吸引人才入行，待通關之日，業界便可在良好基礎上重新出發。

▲ 大灣區旅遊蓄勢待發，本港旅遊從業員必須裝備自己，及早了解大灣區的旅遊生態。（資料圖片）