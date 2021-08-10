及早預防虐兒 速商舉報機制

港府將會就懷疑虐待及忽略兒童個案建立強制舉報機制，諮詢各方意見。本港虐兒個案呈上升趨勢，惟現有舉報機制純屬自願性質，外國則設強制通報機制，有助及早介入及辨識個案。

涉7類專業人士 違者或判囚

政府表示，已在參考海外經驗與本地情況後，就建立強制舉報機制完成初步研究，並將會就是否適合立法強制舉報，諮詢本地各持份者意見。

當局初步建議，舉報責任將涵蓋7類專業人士，即教師、醫生、護士、幼兒中心人員、受規管的醫療專業人員、社工及中醫。此類人士須就懷疑虐兒個案作出舉報，不履行責任則會面臨罰則，可能包括監禁。

本港虐兒個案近年反覆趨升，社署數字顯示，10年間由2009年的993宗升至前年的1,006宗。社署公布去年的虐兒個案總數為940宗，表面上按年下跌，但警方表示數字下跌或因疫情影響，學校停止面授課堂、學生留在家中時間增加，因此很多個案未被揭發，兒童亦缺少求助的機會，估計復課後舉報數字將會反彈。

澳洲早立法 杜絕知情不報

本地現有就懷疑虐兒個案設有自願性質的通報機制，專業人士無責任通報，屢被指妨礙及早辨識受虐兒童及保護他們。過去亦曾有立法會議員提出將通報機制改為強制，但因不符立法會《議事規則》，未能展開進一步立法程序。

美國最早在1974年立法設強制通報機制，源於當地醫生C. Henry Kempe等人相關研究，引起公眾對虐待兒童普遍性的重視。當地隨後設立熱綫，要求專業人士作出實名或匿名舉報。澳洲亦有此類要求，除了專業人士有責舉報懷疑虐兒個案，任何人亦可在作出誠實舉報的前提下享有法律豁免，不同省份亦就知情不報設不同罰則，例如新南威爾士有最多2年的監禁。

美設數據庫 助預防虐兒

各地更會提供相關配套，例如美國加州政府每年都會撥款，為強制舉報機制涵蓋的專業人士提供免費訓練，並提供相關證書。

美國時下亦設有NDACAN（National Data Archive on Child Abuse and Neglect）的數據庫，專門收集虐待與疏忽照顧兒童個案的數據，方便學者及研究人員就預防虐待兒童工作作出分析與進展。

本港疫下經濟惡化、在家學習等多重因素，皆或令虐兒問題惡化及複雜化，社會各界宜及早展開有關討論，根據本地情況推出強制舉報機制。

▲ 要如圖中的快樂家庭，孩子擁有開心童年，各界宜盡早展開虐兒的強制通報機制討論，及早辨識受虐兒童。（資料圖片）