雙循環成核心 中央力增開放水平

在中央政府提出「雙循環發展格局」後，不少人對中國對外開放的前景作出猜測。雙循環發展格局的全稱為「以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」，雖然國內大循環的確會成為發展重心，但國際循環將被視為與國內循環相互促進的重要一環。事實上，自從新冠肺炎疫情開始以來，中國對外貿易和接受海外投資呈現上升的趨勢。

財金政策 將保持穩定連貫

中央政府近年已大力推動營商環境制度改革，相關效果也是十分顯著。根據世界銀行《全球營商環境報告》，中國全球營商環境總排名由2017年的第78位，上升至2019年的第31位，「十四五」時期繼續改善營商環境，對中國構建順暢的國內大循環大有裨益。

營商環境其中一個主要基礎，是財政和金融政策的可預期性，因為這將牽涉國內外企業未來的財政安排。「十四五」時期，政府將保持財政和金融政策的穩定性和連貫性。過去兩年，中央政府每年減稅降費總金額達到2萬億元人民幣，《十四五規劃》提出的政策顯示，政府會繼續通過更完善的減稅降費政策，為企業減輕稅費和市場波動帶來的負擔，但在貨幣供應和放貸力度方面，會持續保持謹慎。金融政策將會以服務實體經濟及防範系統性金融風險為重心，避免經濟因寬鬆的貨幣環境而過熱，利用財金政策短期刺激市場需求並不是政府的規劃方向。

優化法律體系 深化「放管服」改革

營商環境另外一個主要基礎，是法律體系及相關制度的完整性，未來5年中央政府將持續優化法律體系及相關制度。近年，中央政府高度重視知識產權體系建設，並已更新多部知識產權體系相關法律，除了立法外，還會加大執法力度。另外，面對各種新科技衍生的新業態，中央政府將以更大力度推動科研發展、優化消費市場及促進服務業繁榮發展，擁有更完善的知識產權保護制度和新業態監管框架，將有助社會創新。

中央政府也會通過持續優化政府服務水平及理順政府在市場的位置，以改善國內營商環境。過去數年，中央政府在「放管服」（簡政放權、加強監管、優化服務）改革方面已取得積極進展，未來將深化「放管服」改革。值得留意的是，現時在《市場准入負面清單（2020年版）》中123項禁止及許可事項中，與服務業有關的項目約佔80項，政府於《十四五規劃》中指出，要以服務業為重點，進一步放寬准入限制，意味未來更多服務業准入審批程序有望變得更簡便。

改善外資制度 延續自貿區政策

外商投資制度是聯通國內及國際循環的紐帶，引進國外更多優質投資、項目和技術，有助強化中國國內經濟的競爭力，以實現《十四五規劃》中「國內國際雙循環互促共進」的目標。過去數年，中央政府已通過建立多個自由貿易試驗區、實行外資准入負面清單制度、制定《外商投資法》等措施，擴大開放及加強保障外商權益。中央政府於「十四五」時期將持續優化外商投資制度，為外商帶來更多營商機會。

在放寬外商投資准入的過程中，服務業擴大開放將會是重點之一，政府除了有意加大外資於國內服務業市場的參與程度外，更強調國內與國外市場互通與合作。截至2021年6月，中央政府已經設立了21個自由貿易試驗區，海南自貿港建設也如火如荼，「十四五」時期中國將延續自貿區及自貿港政策，港商可以積極探索各自貿區及海南自貿港的機遇。

在內地與香港服務業合作方面，粵港澳大灣區建設將「擴大內地與港澳專業資格互認範圍，深入推進重點領域規則銜接、機制對接」，此政策將會為香港專業界別提供更多於內地開展業務的空間，更多內地與港澳專業資格互認政策有望通過廣東自貿區等平台陸續推出。

提高出口附加值 開拓新市場

《十四五規劃》強調國內國際雙循環須互促共進，顯示中央政府希望中國參與國際貿易時，質與量均能夠上升。

從數據來看，與2015年相比，2020年東盟已經取代歐盟及美國，成為中國最大的貿易夥伴，中國與東盟成員國越南的貿易總額，在5年內更累計增長超過100%至1,923億美元。雖然如此，中國與美國、日本、韓國、德國、澳洲等傳統貿易夥伴，在過去5年貿易總額仍呈現總體上升的趨勢。同時，中國與新興市場（巴西、俄羅斯）的貿易總額也是穩步上升。

加工貿易方面，一般貿易出口佔出口總額的比率近年持續上升，2015年比率為53.4%，而加工貿易出口額（即來料加工裝配貿易和進料加工貿易出口額的總和）佔出口總額比率為35.1%；但於2020年，一般貿易出口額佔出口總額比率上升至59.3%，而加工貿易出口額佔出口總額比率下降至27.1%。

由此可見，《十四五規劃》所提出的外貿發展方向，是對近年外貿發展趨勢的鞏固和延伸，其表態對參與外貿的商家來說有以下重要性：第一，中央政府有意加深與傳統市場的貿易往來，而非減少；第二，中央政府希望提升進口及出口商品的附加值，顯示中央政府希望出口及進口更多高端和優質的商品；第三，中央政府有意積極開拓新興市場，以及探索新貿易模式的機遇；第四，中央政府支持外商發掘國內新營運和投資商機。以上中央政府提升對外貿易質量的政策藍圖顯示，中央政府有意於未來5年繼續深化與世界供應鏈及價值鏈的聯繫。

藉簽自貿協議 深化全球貿易網絡

未來中國不單會與其他國家進行更多商品貿易及支持外商來華投資，更會藉海外投資和簽署自由貿易協議，深化中國於全球的貿易網絡。「一帶一路」倡議的建設近年取得一定成果，中國將在未來積極推動「一帶一路」高質量發展。

同時，中國將致力構建高標準的自由貿易協定網絡。為實施此目標，中國會推動落實2020年12月簽署的區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP），也會「積極考慮加入『全面與進步跨太平洋夥伴關係協定』（CPTPP）」及「推動商簽更多高標準自由貿易協定和區域貿易協定」。截至2020年12月，中國已與26個國家和地區簽署19個自由貿易協定，中國藉海外投資和簽署自由貿易協議深化於全球的貿易網絡，將有助減少參與國際貿易時的障礙。

根據內地海關數據，香港佔內地貿易總額份額由2015年的8.7%，下降至2020年的6%，但這並不表示香港在內地對外經貿的地位有所下降。同期香港轉口貿易數據顯示，近年經香港轉口商品至內地的金額持續上升，由2015年的19,161億港元，上升至2020年的23,024億港元。

以上數據反映內地參與全球供應鏈的情況：內地已經不只是製成品的出口地，更是多種原料、半製成品及消費品的進口地。香港作為轉口港的功能角色，也從內地出口製成品主要集散地，轉變成轉運內地及海外商品的區域中轉站；服務貿易情況也類同，現時香港已成為區域服務貿易中心，除了內地企業可以通過香港「走出去」，企業也可以通過香港和粵港澳大灣區，探索內地龐大商機。

港商可循3大方式 部署業務規劃

在內地持續優化營商環境及與世界供應鏈及價值鏈聯繫更緊密的背景下，港商可以考慮循以下方式部署未來的業務規劃：一、擁有知識產權（即商標、專利等）的企業，可以密切關注內地知識產權保護制度的發展及最新執法方式，以加強對企業知識產權的保護；二、香港專業服務和金融服務企業可密切留意內地與香港市場互聯互通、粵港澳大灣區專業資格互認，以及設立跨境服務貿易負面清單管理制度的最新發展，也可以利用香港平台協助推動內地企業、技術和標準「走出去」；三、製造商、貿易商和物流業界可以積極探索中國鄰近市場及新興市場的機遇，也可以考慮開拓優質消費品和設備進口及運輸業務。

總括而言，中央政府正致力提升營商環境水平和對外開放程度，使內地市場更有競爭力立足世界。港商在了解《十四五規劃》提出的政策時，致力提供與時並進的優質服務和商品，並且積極開拓新市場，便更有機會把握各種商機。

▲ 《十四五規劃》強調國內國際雙循環須互促共進，顯示中央政府希望中國參與國際貿易時，質與量均能夠上升。圖為上海洋山港集裝箱碼頭。（新華社資料圖片）