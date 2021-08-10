Razer研智能口罩 公開招募測試員 行政人員版 2021/08/10 分享： Razer（雷蛇）在今年的CES上公布Project Hazel口罩開發計劃，正式將產品命名為Razer Zephyr，並招募測試者。智能口罩配備RGB燈效，並聲稱有99% BFE防護能力，產品預計在 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Google擬斥30億 美矽谷建科技園區 今日 Google擬斥30億 美矽谷建科技園區 Sony新PS VR裝置曝光 4K解析度 增至110°視角 2021/08/09 Sony新PS VR裝置曝光 4K解析度 增至110°視角 Twitter Spaces新功能 可邀兩用戶當副主持 2021/08/09 Twitter Spaces新功能 可邀兩用戶當副主持 Google新身份驗證 簡化流程一鍵登入 2021/08/06 Google新身份驗證 簡化流程一鍵登入 3.5萬「鐵粉」聯署 盼三星Note系列回歸 2021/08/06 3.5萬「鐵粉」聯署 盼三星Note系列回歸 雷蛇（01337） 口罩 疫情 新冠肺炎疫情 商業 科技行業 科技軟件 科技硬件 IT技術 產品