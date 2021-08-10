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Google擬斥30億 美矽谷建科技園區

行政人員版 2021/08/10

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科企Google正計劃在美國矽谷開設名為Midpoint的新科技園區，當中將設有一個新的硬件產品中心。外媒報道，是次興建新研發中心的花費超過3.89億美元（約30億港元）。

新園區內建5座辦公大樓，比鄰

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欄名 : 科技新知

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