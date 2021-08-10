Google擬斥30億 美矽谷建科技園區 行政人員版 2021/08/10 分享： 科企Google正計劃在美國矽谷開設名為Midpoint的新科技園區，當中將設有一個新的硬件產品中心。外媒報道，是次興建新研發中心的花費超過3.89億美元（約30億港元）。 新園區內建5座辦公大樓，比鄰 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Razer研智能口罩 公開招募測試員 今日 Razer研智能口罩 公開招募測試員 Sony新PS VR裝置曝光 4K解析度 增至110°視角 2021/08/09 Sony新PS VR裝置曝光 4K解析度 增至110°視角 Twitter Spaces新功能 可邀兩用戶當副主持 2021/08/09 Twitter Spaces新功能 可邀兩用戶當副主持 Google新身份驗證 簡化流程一鍵登入 2021/08/06 Google新身份驗證 簡化流程一鍵登入 3.5萬「鐵粉」聯署 盼三星Note系列回歸 2021/08/06 3.5萬「鐵粉」聯署 盼三星Note系列回歸 Google 科技行業 科技軟件 科技硬件 IT技術 商業 美國 產品 硬件 智能家居