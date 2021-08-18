新時代紫微投資策略　財商Investment QUOTIENT 

說到投資理財，很多人都會聯想到金錢遊戲，如股票市場、石油黃金、期貨、樓宇物業或者創業做生意等。其實有效的投資策略，就是選擇適合的投資產品，在適當時候進行買賣，賺取利潤。

要有效賺取利潤，需要準確的預測。每天我們從不同的媒體收到大量財經資訊，但對大部份投資者而言，這些資訊僅能作參考。尤其近年世界大勢，無論在經濟或政治領域均風起雲湧，令投資者難以預測金融市場及所衍生產品之價格走勢。

▲ 一生的財運高低及人生不同時段的財運走勢，每個人都不同。

投資風險評估並未足夠



到銀行或金融機構開戶做投資買賣時，都會做投資風險評估，評估適合購買那些風險類別的投資產品。其實這些評估對於個人的性格特質及一生人財運高低和不同時段的財運走勢完全沒有提及，自然會影響選擇投資產品及策略的準確性。

其實每個人都有其適合的理財模式或投資財商（Investment Quotient，Invest Q），有些人容易發達，也有些人就算或諮詢專家都不能賺錢。所以一個重要的課題就是準確認知個人理財模式或投資策略。

如何規劃個人投資策略？

個人理財模式包含兩個範疇 : 1)個人性格特質 2)一生的財運高低及人生不同時段的財運走勢。如個人有很好的財運，可選擇高風險或中度風險的投資產品，相反如財運不佳，則要選擇一些低風險產品或投資一些實物或不動產。那麼如何判斷個人一生或不同時段的財運高低？所謂「審時度勢 知所進退」，在好運氣時可進取大膽地投資，但失運時則要採取保守策略以減少損失。

財富傳承規劃

假如有巨額財富及生意希望有效傳承給一眾子女，也要準確認知子女的天份及理財能力，如財運指數較高，自然適宜掌管企業財務及投資，相反財運指數較低，則適合從事行政管理或產品創新等範疇。

▲ 能準確判斷個人財運高低可有效選擇適合的投資策略，從而賺取利潤。

www.moneyluck8.com 透過個人出生年、月、日、時等資料，運算出個人一生的重要理財規劃資訊，當中包括個人性格特質、工作態度/事業取向、理財觀念與投資取向、一生財運高低，以及不同時段財運高低。

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