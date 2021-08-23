從光影事業到智能科技　大象行帶來更有聲有色的生活體驗

從光影事業起家，大象行多年來在背後無聲無色地為香港人帶來有聲有色的繽紛娛樂及高科技生活體驗。回望75年來走過的步伐，再展望未來世界的發展方向，大象行從引進先進音響與放映技術，到開拓物聯網及智能樓宇管理系統，都一直走在時代尖端，所靠的除了是創辦人奠下的良好基礎，更是繼承者跟隨市場步伐並不斷改革的決心，令大象行撐過四分三個世紀，為百周年繼續奮鬥。

帶領戰後香港走進頂尖影音世界

東亞銀行創辦人家族成員之一——李福杖，未有跟隨其他家族成員投身銀行、法律或政界，反而鍾情於電影夢工場。他在1938年畢業於美國麻省理工學院，1940年便已擔任粵劇名伶薛覺先專輯的錄音工程師，並參與錄製RCA Victor唱片（RCA Victor 現屬索尼音樂娛樂旗下）。戰後一年，李福杖在1946年創辦了香港首間影音設備公司大象行，為本地戲院引入一流的影音設備，並為「東方荷里活」日後的發展打好基礎。

▲ 大象行早年透過代理歐美廠商的戲院及高級家庭影音設備而起家。

隨着業務不斷發展，大象行的蹤跡已經延伸至戲院以外，涵蓋交通工具的無綫電工程、公共設施如大會堂、太空館、科學館、會展及海底隧道等的放映或廣播系統設計項目，以至代理高級家用音響。大象行現時不但是公共設施常見的影音提供者，亦是一眾香港音響發燒友的樂園，象徵着香港影音技術的翹楚。

擁抱物聯網及人工智能 尋覓新境界

21世紀除了資訊科技發達，亦講求可持續發展。大象行除了在公共影音系統工程及高級家用影音設備兩大業務外，近年更積極運用多年來累積的影音及機電綫路鋪設技術，開拓新領域。大象行於2017年與一間軟件公司成立合資公司易維智（Elevant-Garde），主要合作開發智能及綠色物聯網系統，針對物業管理市場的需要，藉著發展智能家居及智能樓宇。易維智執行董事黃千宜表示：「我們發現在香港以至大灣區的物業及設施，尤其是舊式建築，很多都未有安裝能源效益的系統。由於大象行為客戶設計及安裝影音系統時，可將同樣技術應用在建築物的特低電壓系統（Extra-Low Voltage System）上，所以我們決定向此進發，拓展在大灣區的商機。」

▲ 大象行近年與商業伙伴一同進軍物聯網技術，發展智能家居市場。

新冠疫情令全球加快數碼轉型，加上5G通訊發展，令遙距操作愈來愈容易，需求亦因此不斷增加。黃千宜表示，智能物業管理系統的設計重點，除了能實時連接和控制，另外就是數據化。他強調，大象行多年來累積的特低電壓系統設計經驗，有助客戶遙距操作物業管理，並同時收集各項數據，務求客戶能以最有成本效益的方式節省能源及水，達至減少碳排放。

融合提升效率 開創無限可能

擴展業務既講求視野和策略，亦需要強大的執行力。大象行的內部營運早已在新冠肺炎疫情爆發前，逐步進行電子化、數碼化，但為配合公司未來的業務發展，管理層決定整合內部的倉儲、存貨、會計及人事管理系統，提升數據及資料的傳送速度及互通程度，從而增加營運效率以應付業務開拓需要。

「我們選擇了Xero這個平台，協助公司融合一系列的收支、戶口轉帳及人力資源資料。」大象行執行董事黃千欣稱：「我們倉存管理會使用Unleashed；項目成本計算會使用Xero Projects Module以及Quickbook Time；開支報銷會使用Dext；同事請假安排會使用WhosOff。Xero容許不同的外掛程式（plug-in）銜接，亦會實時紀錄每項交易或每次狀況，甚至容許資料分享或傳閱，所以會計及行政部的同事只需使用一個平台，便能全面實時掌握公司的營運情況。」

▲ 大象行利用Xero來整合內部數據和資訊，提升營運效率，為日後拓展業務打好基礎。

另一位執行董事黃千宜說：「以往管理層突然想了解公司的業務，需要等一段時間給不同部門同事整理數據，但現時我們能夠自行到平台靈活查閱實時數據，有助我們更有效率檢視策略。物聯網提供智能家居或智能樓宇管理系統的設計理念，與 Xero 等軟件即服務 SaaS（Software as a Service）雲端解決方案有共通之處，能把各種不同的信息綜合並一體化，便利管理。」

大象行身為香港影音工程業界的老大哥，需籌備參加政府的資助計劃，衝出香港並進軍大灣區市場，故整合內部營運以提升效率成為當務之急。黃千欣總結公司的願景時，強調除了發展大灣區市場，大象行亦將繼續服務香港，持續為本港有聲有色的發展作出貢獻。

（資料由客戶提供）