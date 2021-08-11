日本直送 吞拿魚丼期間限定專門店

由日本達人Meter Chan開設的日本料理店不時有新搞作，目的是研究不同的創新食物，為市場帶來新鮮感。最近的「生鮪」概念店，便以pop-up形式落戶中環，不用飛日本都歎到吞拿魚丼。

「晨早流流」食魚生

...