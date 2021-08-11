日本直送 吞拿魚丼期間限定專門店 副刊版 2021/08/11 分享： 由日本達人Meter Chan開設的日本料理店不時有新搞作，目的是研究不同的創新食物，為市場帶來新鮮感。最近的「生鮪」概念店，便以pop-up形式落戶中環，不用飛日本都歎到吞拿魚丼。 「晨早流流」食魚生 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 Hue首推 兩大西班牙限定菜單歡度盛夏 2021/08/09 Hue首推 兩大西班牙限定菜單歡度盛夏 The French Window 推出海鮮盛宴周末早午餐 地中海紅蝦晚餐 2021/08/09 The French Window 推出海鮮盛宴周末早午餐 地中海紅蝦晚餐 星巴克首辦美饌品味工作坊 2021/08/07 星巴克首辦美饌品味工作坊 The Hari與Monkey 47合作 5道菜雞尾酒配對菜單 2021/08/07 The Hari與Monkey 47合作 5道菜雞尾酒配對菜單 北京樓 X Impossible Foods 推出時令植物肉菜單 2021/08/06 北京樓 X Impossible Foods 推出時令植物肉菜單 日本 中環 魚 小店 早餐 魚生 漁市場