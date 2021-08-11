阿里巴巴高層向一同出差女下屬灌酒及涉嫌強姦事件，在公司應變層面，是想通過乾脆的切割手法，辭退有關男員工，問責多位高層（最終辭職），把危機控制下來。但無從疑問，對企業形象已有損傷。因為被推上浪尖的，還有一直有傳聞及被詬病的喝大酒文化，和玩團隊新人的破冰玩意。

說實在，喝大酒文化，不僅是阿里的獨有問題，而是現存的國內企業文化普遍現象。阿里創始早期，也着實是需靠酒局去引投，日後並成為自己的公司文化。

但問題是，出現在刻下近乎是帶有光環的阿里文化中，可說是和創業精神、科技團隊，乃至全球先進企業的形象角色起衝突。直白而言，就是都標榜是全球大型科技公司了，怎會當中的企業文化還那麼土，甚至扭曲！

確是這樣，認識一些阿里或天貓人，就算其人不怎樣，可朋友介紹時，都會標榜其阿里員工的身份，給人有一種獨特行事或思考的印象。感覺上，就如在美國，當我們結識到來自蘋果或谷歌這些著名企業的朋友時，也可能會有幾份好奇及更多話題，並從中領略一點企業文化對個人的影響。

同樣，我們會好奇阿里總部內的工作和生活狀態，飯堂吃些甚麼，價錢怎樣，有沒有和馬雲親自交流過等等。

但公司太大了，部門和背景也各式各樣，特別如今次出事的銷售背景的員工，可以說，他們的社交和湊客的手段，就跟一般公司無異。所以這次危機，對阿里來說，並不單純是長期已被暴露的這種湊客和勸酒的關係，而是當今天MeToo維權意識已去到那麼深入的地步，公司的高層，還可以一重又一重，阻隔了有關申訴，以為還可以隻手遮天。相信這事件也會是給各企業的一個警號。