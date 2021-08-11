嚟到就嚟，不如唔好嚟

大伙兒活動或聚會，如舊同學、同事或朋友聚餐，我最不喜歡遇到這類人——不答覆出席還是缺席、態度總是模稜兩可，然後拋出一句「嚟到就嚟」或「見到我就見」。

這種態度極度自我，世界像圍繞着他去轉；「嚟到就嚟」，即當下未能應承，但若突然聚會當日有空兼有心情，或臨時決定出現也說不定。這些人沒有考慮到，有些活動是需要一早計算出席人數預訂或預備食物，一句「嚟到就嚟」，那叫人預你還是不預你好？

大伙兒事情，要考慮到別人，有事來不了，那是稀疏平常的事，爽爽快快道出「當天已有安排，今次來不了」，那人家好辦事，亦不會感不悅。都成年人了，若連如此基本待人接物的社交常識都沒有，人緣好極有限。又，有些人模稜兩可，人家在安排活動上早已忘記其存在，但到時又失驚無神出現，令本來預得剛剛好、每人一份的東西（例如西餐），突然唔夠分，打亂人家陣腳兼掃興；這樣無端端出現，莫非以為自己是國際超級巨星乎？

一個成熟的社會人，是不會用這種態度去待人的。我對這類經常以「嚟到就嚟」之態度回應人家邀請的人，沒有任何發展交情的興趣，此類人薄情、自我、飄忽、不值得信賴，其思維能力只能諗到自己而已。跟此類人交往，只有單向，他是沒有能力與人建立雙向關係的，但大家的時間和精力都有限，我不作此等嘥氣嘥心機之舉，全世界又不是只剩得他一個人。若我是活動或聚會的主辦人，有人回覆「嚟到就嚟」的話，我會乾脆笑笑口跟他說：「咁今次我唔預你喇，下次先再問過你啦！」老老實實，時間有限，無必要作無謂等待，然後隨即把此人在是次聚會群組剔除，皆因：一、聚會已與他毫無關係；二、杜絕他得悉聚會詳情後，失驚無神當若無其事在當天出現（世界真有面皮成吋厚之人）。至於「下次」，對待這類人，你話仲會唔會有下次？