戇豆或周星馳的電影橋段：繁忙時間擠進站滿乘客的升降機中，主角總不小心把肚子中悶着的氣體放出，聲響及氣味頓時令眾人目光逃避並追兇搜索，但卻總是誤會了新來職的員工，好不尷尬；另一邊廂，主角亦為自己的搗蛋沾沾自喜。放屁可算是人體正常的生理習慣，但為何會時常量多又氣味重？

屁為人體消化道內的氣體，每天不定時及不定量排出，其來源因食物殘渣在腸道中正常發酵所致，成分包括無味的二氧化碳、氮氣等，及產生臭味的硫化氫。按網上提及的數字，健康人體每天排出平均15次氣體，量約半公升之多，但假若氣體量或氣味突然改變，則需先注意是否因近期飲食習慣改變，或為身體健康狀況改變的先兆，屁不能只當小事。

某些食物能引起氣體量明顯增加，例如洋葱、豆類或番薯等高腹鳴FODMAP食物，其原理是由於食物成分，含較多腸胃不能消化吸收的寡糖成分，這會在腸道內被細菌發酵分解，產生大量氣體。例如被認為對腸胃健康的蘋果或十字花科的椰菜花及芥蘭等，亦屬FODMAP之列，進食後皆容易引起氣體量增多。

除了飲食物種類會影響氣體產生外，飲食物量及身體狀態亦然。例如過食、食滯或消化不良，皆導致飲食物停留腸胃時間增長，食物腐敗酸壞，產生臭穢氣體。有研究指若飲食味濃並以紅肉為主，會抑制腸道益生細菌，活躍壞菌，產生更多臭味氣體。

中醫常言，胃腸積熱或濕阻易致消化及排泄功能紊亂。若時常口渴能飲、大便乾結、腹脹而口氣重者，多為胃腸積熱所致；若渴不欲飲、大便黏稠不暢、見舌苔厚膩狀，為濕阻所致病。前者應多進食瀉熱潤腸食物，例如火龍果或中草藥草決明等；後者處理祛濕排毒，常用中藥如茯苓、石菖蒲等。

要減少氣體氣味，飲食物應以蔬果為主，輔以多樣化的穀類及堅果提供能量，適量進食白肉如魚類及雞肉，提供維生素及蛋白質，使用初榨健康植物油，並避免進食過多精製白飯麵食，以保持腸道健康，培養益生細菌活躍存活，是可以減低腸道氣體味道。

▲ 蘋果進食後容易引起氣體量增多。（資料圖片）