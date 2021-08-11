新界公共服務 應追上經濟發展

日前，特首林鄭月娥赴立法會出席休會前最後一次答問會時，集中火力提出要5方面增加房屋供應，形容現屆政府開發土地如「行軍打仗，寸土必爭」、「三軍未動，基建先行」。配合大灣區的下階段發展，特區政府增加房屋供應的改革重點，亦理所當然地落在新界地區，例如洪水橋、古洞北及粉嶺北新發展區等，當然還有明日大嶼。

至於新界「大西北」地區，其實已開發多年，但很多港人未必理解到過去10幾年的進程：今日的屯門和元朗區，人口加起來已超過100萬，與大灣區內比較，人口規模早已超越珠江口對岸的澳門（人口64萬），國際上亦已超過盧森堡（人口63萬）全國總和。正當國內外不同的新經濟區往往需要用諸多補貼吸引人口遷入，港人對政府開發新區的工作總是鼎力支持，近年西北地區人口流入的速度可謂比規劃的快。

其實在經濟數據上，現今的新界地區已與市區沒甚麼分別。觀乎西北地區近年的住宅樓價，屯門鐵路站上蓋近日有樓盤實呎破20,000元，差不多與港島看齊，租盤實呎租金則達33元，而元朗的私人新樓亦常見呎價約15,000元；寫字樓方面，新成交呎租約30元，質素高的商用樓甚至叫價達50元一呎，與油尖旺區分別不大；以打工薪酬而言，以飲食業為例，招聘廣告顯示屯門及元朗區的初級樓面職位，全職一般都月入15,000元或以上，基本上已與市區無分別。

屯門元朗樓價 幾看齊市區

在經濟的「硬件」發展上，政府過去10幾年的成績有目共睹，但在公共服務「軟件」的配合上，卻看來計劃趕不上變化。

以近日有很多地區人士關注、媒體多番報道的新界地區走私煙問題為例，疫下經濟不景，市民收入下降、生活壓力增加，而新界正處於香港邊陲地區，令走私集團有機可乘。私煙生意利潤龐大，在疫下「封關」的情況下，犯罪集團放棄過往「螞蟻搬家」少量多次入境的做法，改以水路大批偷運來港，然後先在新界郊外的隱蔽倉庫儲存，再分拆各區銷售。這個新模式難以小本經營，結果是由大集團壟斷，令情況更為猖獗。

疫下封關 新界私煙更猖獗

今年農曆新年過後，警方在北區檢獲應課稅值690萬、市值達千萬港元的走私加熱煙；去年年尾及今年初幾次掃蕩，均在元朗發現走私煙草，市值百多至200萬不等，足證問題嚴重。

早前多名前新界區議員更在離職前特別召開記者會，說公屋住户不時收到「點心紙」兜售私煙，部分更寫明是「免稅產品」，而貼近私煙來源的北區、西北，居民受到的滋擾就更多。隨疫情延續，近期情況更為猖獗，甚至有商戶懷疑售賣俗稱「老鼠煙」的不明品牌未完稅香煙。

對此，當局通常只把問題拋給海關，而不見得有針對新界地區實際情況的政策倡議和法律上的「軟件」更新。最近由政府提出的煙草相關修例議案，要數到往年未能通過、今後仍想繼續的加熱煙全禁方案。現時全世界有67個國家地區批准銷售加熱煙，香港的議案在籌備時，有沒有考慮到「全禁」會否因替代選擇減少，而令新界的私煙問題更加惡化？有議員曾就此表示關注，但政府草擬條文的過程中不見得有特別顧及新界的實際情況。

相關問題，只是香港政府對新界地區的管理落後於社經發展速度的癥結之一。當初香港都市規劃以港島九龍市區為核心，視其他新市鎮為「宿舍城鎮」，到今日人口與交通問題日益緊張，問題自然大爆發。現在需要亡羊補牢，首先管治的「軟件」需要有範式轉移。

管治「軟件」 需範式轉移

回想筆者十幾年前讀中學時，地理科已經有教「新界人口佔香港一半，香港和九龍加起來是另一半」。今日要再拓展新界北／西北，則未來的香港人將會大部分都是居住在新界區，港島、九龍反而才是少數。

特首在上述的答問會中已明言，今日的房屋政策是要確保10年後「硬件」的供應穩定。如此一來，其實「軟件」都要超前部署，在民政問題上，今後不論是衞生還是治安，都需要多以新界的實際情況為出發點處理，而不再是單純把「新市鎮」當作中區的延伸和附庸。

▲ 觀乎屯門及元朗近年的住宅樓價，基本上已與市區看齊。圖為屯門市中心一帶樓群。（資料圖片）