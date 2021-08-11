Wi-Fi路由器資安漏洞 涉37款包括華碩Buffalo 行政人員版 2021/08/11 分享： 資安公司Tenable早前發表報告，指由於韌體出現漏洞，有20個品牌、共37款Wi-Fi路由器出現資安漏洞。 駭客可繞過身份驗證機制，掌控路由器發動攻擊，當中包括華碩（ASUS）和Buffalo部分型號 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 三星新技術專利 3個鏡頭可移動 今日 三星新技術專利 3個鏡頭可移動 Google擬斥30億 美矽谷建科技園區 2021/08/10 Google擬斥30億 美矽谷建科技園區 Razer研智能口罩 公開招募測試員 2021/08/10 Razer研智能口罩 公開招募測試員 Sony新PS VR裝置曝光 4K解析度 增至110°視角 2021/08/09 Sony新PS VR裝置曝光 4K解析度 增至110°視角 Twitter Spaces新功能 可邀兩用戶當副主持 2021/08/09 Twitter Spaces新功能 可邀兩用戶當副主持 商業 科技行業 科技軟件 科技硬件 黑客 服務 品牌 路由器 ASUS