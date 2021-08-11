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Wi-Fi路由器資安漏洞 涉37款包括華碩Buffalo

行政人員版 2021/08/11

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資安公司Tenable早前發表報告，指由於韌體出現漏洞，有20個品牌、共37款Wi-Fi路由器出現資安漏洞。

駭客可繞過身份驗證機制，掌控路由器發動攻擊，當中包括華碩（ASUS）和Buffalo部分型號

...

欄名 : 科技新知

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