三星新技術專利 3個鏡頭可移動 行政人員版 2021/08/11 分享： 目前各大手機品牌的相機，紛紛配備多鏡頭設計。三星近日獲批的一項技術專利中，還有可移動鏡頭系統，方便用戶依據不同場景，來調整光圈及拍攝視角。 綜合外媒報道，三星去年10月提交該移動鏡頭新專利，在今年8月5 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Wi-Fi路由器資安漏洞 涉37款包括華碩Buffalo 今日 Wi-Fi路由器資安漏洞 涉37款包括華碩Buffalo Google擬斥30億 美矽谷建科技園區 2021/08/10 Google擬斥30億 美矽谷建科技園區 Razer研智能口罩 公開招募測試員 2021/08/10 Razer研智能口罩 公開招募測試員 Sony新PS VR裝置曝光 4K解析度 增至110°視角 2021/08/09 Sony新PS VR裝置曝光 4K解析度 增至110°視角 Twitter Spaces新功能 可邀兩用戶當副主持 2021/08/09 Twitter Spaces新功能 可邀兩用戶當副主持 Samsung 商業 智能手機 品牌 設計 鏡頭 知識產權 專利 知識產權 相機