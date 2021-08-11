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三星新技術專利 3個鏡頭可移動

行政人員版 2021/08/11

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目前各大手機品牌的相機，紛紛配備多鏡頭設計。三星近日獲批的一項技術專利中，還有可移動鏡頭系統，方便用戶依據不同場景，來調整光圈及拍攝視角。

綜合外媒報道，三星去年10月提交該移動鏡頭新專利，在今年8月5

...

欄名 : 科技新知

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