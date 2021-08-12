旅業重新出發 由頂層設計開始

隨着疫情受控，各行業基本上已恢復運作，香港今年第二季整體失業率回落至5.5%，唯獨是旅遊業的復甦仍然未見曙光。按2018年的政府統計，旅遊業佔本地生產總值4.5%，而根據世界旅行及旅遊理事會的估算，旅遊業對香港經濟的直接及間接貢獻高達12.3%，可見旅遊業帶來相當可觀的外在效應，是名副其實的「百業之母」。故此，旅遊業一天未能復甦，香港欠缺這條經濟支柱，經濟難以重拾活力。

疫情無疑對旅遊業帶來極大打擊，有些預測認為，全球旅遊到2024年才有望達到疫前的水平；而內地同業受惠於抗疫成功，今年上半年旅遊出遊人次已達18.71億，恢復至疫前同期的60.9%。盡管全球通關未許樂觀，內地疫情近日也略有反彈，但相信香港疫苗接種率持續提高，創造與內地通關的應有條件，旅遊業的中長期前景仍然是相對樂觀的。

旅遊基建陸續落成 配套須提升

國家在「十四五」規劃中，充分肯定了香港旅遊業的重要性，不單再次確認香港作為國際航運樞紐的戰略位置，更賦予香港新定位，支持香港發展成為中外文化藝術交流中心。按照2017年政府擬定的《香港旅遊業發展藍圖》，香港多項旅遊基建將在未來幾年陸續落成，包括香港故宮文化博物館、M+視覺文化博物館、航天城計劃、機場第三條跑道、啟德體育園區等，去年施政報告還增加了「躍動港島南」計劃。

如何善用這些新基建，必須在政策配套上有更好的統籌，提升旅遊元素和配套。早前旅遊業界到西九文化區參觀，新建設美輪美奐，但奈何區內旅遊巴車位嚴重不足，這些細節就決定了規劃時考慮旅遊元素的重要性。

政策協調統籌之問題，亦可見於本地遊。在疫情之前，特色本地遊一直處於真空層，不被正式納入旅遊政策，既不屬於旅遊事務署管轄範疇，又不屬於旅發局推廣重點。事實上，香港有很多著名的行山徑，也有值得推廣的文化古迹，但這些景點的管理分別屬於漁護署、康文署及古迹辦等，他們在發展這些地點時，很少考慮旅遊元素，例如設立旅客服務中心、專業導賞服務、針對海外旅客的歷史文化解說等；有些古迹連最基本的管理都沒有，被長期荒廢，例如將軍澳有一座建於清朝、獲評為一級歷史建築物的茅湖山觀測台，圍封7年仍未被活化，地政總署只派人看守觀測台。這是政府缺乏旅遊思維、無人統籌，浪費寶貴旅遊資源的又一寫照。

旅遊業發展和出入境、交通運輸、自然和古迹保育、文化體育等政策相關，主要涉及商經局、保安局、民政局、運房局和發展局。盤點負責旅遊的部門，商經局雖是負責旅遊政策，但同時兼管創意產業、投資推廣、知識產權、工業貿易、通訊、郵政和天文台等範疇，具體的旅遊政策是交由旅遊事務署負責，而香港旅遊發展局是法定機構，職能僅限於向外宣傳推廣，嚴格來說只是一個推銷部門；至於將在今年運作的旅監局，僅是擔當監管同業的角色。

涉及層面廣泛 需更宏觀統籌

旅遊業雖是香港的經濟支柱，但只靠一位身兼多職的局長、一個署級部門作跨部門的溝通協調，當中的困難可想而知。雖然特首及財政司司長表示會親自統籌旅遊業，但這些高層會議極少召開，難以發揮持續跟進的作用。旅遊涉及的層面廣泛，包括航空、零售、酒店等，所以需要更宏觀的統籌策劃、更高層級的專責部門，融入創新思維，這都要從頂層設計開始。故此，旅遊業界一直希望有一位以發展旅遊作為首要工作的局長，統籌旅業相關政策，帶領業界在疫後重新出發，而成立「文化、體育、旅遊局」為旅遊業界的要求提供了答案。

外地有不少將文化和旅遊歸納為一的例子，例如韓國的文化體育觀光部、內地的國家文化和旅遊部，均將文化藝術、非物質文化遺產和保育工作視為重要的旅遊資源。在香港，體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國早在2012年提出了設立「文體旅遊局」的構思，最近智經研究中心公布的《香港旅遊業未來規劃》報告也建議成立「文化及旅遊局」。香港在文化和體育的基建投資，以及國家賦予香港藝術文化交流中心的新定位，進一步說明將這3項政策作更有效統籌的合理性和重要性。

文化+體育+旅遊 協同效應強

從整個行業的發展趨勢來說，「文體旅遊局」更能夠回應消費者的需求。旅遊業除了提供傳統的消費娛樂休閒服務外，還要向新一代旅客提供更深入的文化和生活體驗。當地的歷史文化、古迹和生態環境，是吸引旅客的重要資產。

另外，香港作為盛事之都，文化盛事有藝術節、電影節、香港書展、巴塞爾藝術展及影視娛樂博覽，體育盛事則有香港國際七人欖球賽、渣打馬拉松、香港電動方程式錦標賽等，這些活動均帶來很高的經濟效益；此外，2014年已啟用的單車館以及即將於2023年落成的啟德體育園，令香港舉辦國際體育盛事的條件更為成熟。

故此，文化、體育和旅遊的相輔相成，可發揮很強的協同效應，將香港提升成為一個更具魅力、更有吸引力、更多元的旅遊都會。

疫情帶來衝擊的同時，也揭示了香港旅遊業本身在結構、管理、行政、配套上存在的問題。面對冰封的業務，政府多次動用防疫抗疫基金伸出援手，對彌留之際的旅遊業有一定程度的幫助，但要業界起死回生，關鍵仍在通關、並在頂層設計上作更有效的統籌，協助旅遊業升級轉型。希望政府以成立「文體旅遊局」為目標，從上層建築入手，重整架構，為旅遊業的漫長復甦做好準備，才能讓旅業重現曙光！

▲ 旅遊業一天未能復甦，香港欠缺這條經濟支柱，經濟難以重拾活力。（資料圖片）