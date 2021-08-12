  • 28°C
香港時間 : 2021812日 (四) 01:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

疫下摩擦增 自我關懷免困獸鬥

評論版 2021/08/12

分享：

本港有調查發現，大部分家長與學生在疫下多了衝突與摩擦，嚴重者出現自殘與暴力傾向。家長宜多關注個人心理健康，透過自我關懷爭取喘息空間，調節負面情緒。

與子女衝突增 嚴重者會自殘

據獅子山青年商會及家庭調解協會調查顯示，45.4%家長及47%學生表示每日至少發生一次衝突，逾3成家長表示發生衝突後會感到脾氣暴躁與不安，逾1成更會出現頭痛、睡眠質素下降、焦慮。此外，部分家長需要服用安眠藥、更甚或採取自殘、對身邊人進行言語暴力，惟子女比大人更難處理情緒，受家長影響容易淪為隱蔽青年、習慣性自殘等。

疫境壓力爆煲 易出現罪疚感

調查機構表示，大部分人在親子溝通方面遇到困難時都不會或甚少求助，錯過介入及解決問題的最佳時機，恐導致倫常慘劇發生，因此推出「抗壓童盟親子平行小組」工作計劃，邀請本地家庭參與學習親子調解技巧、抗壓方法、親子工作坊等，提升疫下抗壓能力。

家長在疫情前或已因難以維繫工作生活平衡而壓力爆煲，疫下經濟轉差、在家學習等因素帶來更大挑戰。美國聖母大學（Notre Dame University，簡稱NDU）研究指，母親在疫情期間比父親更容易出現所謂母親罪疚感（mom guilt），包括因自己沒有精力面對孩子、忙於工作、情緒失控而責罵子女等而感到有罪惡感。

家長調節好自己的情緒，才能更好維繫親子關係與子女心理健康，不妨嘗試多種自我關懷（self-care）方式。

每日30分鐘喘息 助調節情緒

美國哈佛醫學院建議，每日應為自己預留至少30分鐘的喘息時間，在百忙中抽空散步、閱讀、與朋友閒聊等放鬆活動。家長疫下安排子女與自己的時間表時，大可將喘息時間規劃在內，例如趁孩子上網課時休息。

市面上更有多款自我關懷手機應用程式（App），為迎合都市人壓力爆煲而面世，家長可根據個人喜好選用，根據軟件指示進行呼吸練習、放空、瑜伽、做簡單運動、或記錄自己的睡眠狀況等，幫助提醒自己定時喘息，讓自己更能調節情緒。

親子在家共聚時間增加，家長更需花稍多心思設計親子活動，幫助子女發洩精力，簡單如設計真人版電子遊戲、涉獵園藝、參與社交媒體挑戰等（詳見表），皆值得考慮。嘗試以多種方式疏導情緒，才可以幫助自己與子女正向面對疫情挑戰，避免困獸鬥。

疫下家長與子女在家共聚時間增加，可花些心思設計親子活動，疏導情緒，才可以幫助自己與子女正向面對疫情挑戰，避免困獸鬥。（資料圖片）

撰文 : 黃凱迪

欄名 : 港是港非

最新專欄文章 更多

及早預防虐兒 速商舉報機制
2021/08/10
及早預防虐兒 速商舉報機制
另類煙禍害深 立法監管不容緩
2021/08/06
另類煙禍害深 立法監管不容緩
運動遊戲化 疫下輕鬆動起來
2021/08/05
運動遊戲化 疫下輕鬆動起來
善用設備 辦公室健身無難度
2021/08/03
善用設備 辦公室健身無難度
張家朗掀劍擊熱 培養興趣勿跟風
2021/07/30
張家朗掀劍擊熱 培養興趣勿跟風
疫情 壓力 親子活動

上一篇文章

旅業重新出發 由頂層設計開始

下一篇文章

中美應謀求合作 避免修昔底德陷阱
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？