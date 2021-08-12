一新剛柔 運動家畫展 呈現運動員英氣堅毅一面

雖然東京奧運曲終人散，但今屆港隊運動員的表現教人眼前一亮，意猶未盡的話，不妨到一新美術館參觀這個「一新剛柔：香港藝術家與運動家」展覽，以重溫運動員比賽時的英姿。

今次展出的作品來自38位香港藝術家，包括

...