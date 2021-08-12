一新剛柔 運動家畫展 呈現運動員英氣堅毅一面 副刊版 2021/08/12 分享： 雖然東京奧運曲終人散，但今屆港隊運動員的表現教人眼前一亮，意猶未盡的話，不妨到一新美術館參觀這個「一新剛柔：香港藝術家與運動家」展覽，以重溫運動員比賽時的英姿。 今次展出的作品來自38位香港藝術家，包括 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 音樂人駕三輪車 免費表演遊走西九海濱長廊 2021/08/10 音樂人駕三輪車 免費表演遊走西九海濱長廊 將軍澳全新Ocean PopWalk海天晉匯開幕 設100米長彩虹跑道讓毛孩放電 2021/08/07 將軍澳全新Ocean PopWalk海天晉匯開幕 設100米長彩虹跑道讓毛孩放電 中環異境森林天橋 穿越迷離石屎隧道 2021/08/07 中環異境森林天橋 穿越迷離石屎隧道 Schweppes期間限定體驗館 免費打卡試飲兼換禮品 2021/08/06 Schweppes期間限定體驗館 免費打卡試飲兼換禮品 期間限定親子賽車互動體驗館 必玩電動車•FPV模型車賽道 2021/08/06 期間限定親子賽車互動體驗館 必玩電動車•FPV模型車賽道 香港 運動 展覽 觀塘 運動員 繪畫 運動場 江旻憓 龍舟 素描