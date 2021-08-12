全紅嬋完美的十米高台跳水美姿驚豔全球，但最令醫生矚目不單是美姿，而是她在高台上百分百冷靜，幼稚臉容上無半絲情緒，冰冷眼神像已跟全世界隔絕，那有半點像十四歲小孩，一次又一次在高台上都是同一表情，惟在宣布成為金牌得主，教練把她抱起時那孩子氣燦爛笑容才重現。

奧運場上，體能和技術固然重要，但誰勝誰負卻很在乎參賽者當日情緒表現，故此教練會花不少時間在訓練運動員情緒調節（Emotion Regulation），情緒能直接影響感覺、思維和生理反應，不能掌控情緒便不能作出最佳表現，就如醫生打哥爾夫球，球技本已不穩定，若與陌生人一起打球，因怕在陌生人前出醜便會感到精神緊張，愈緊張發球時便愈出錯，原本不太醜的球技變得更醜。

運動員掌控情緒有多種方法和訓練，其中常用是Situation Selection（情況選擇），在十米高台上全球億萬雙眼睛正注視着時當然感到壓力，因這是引發情緒的情況，若能選擇不進入這情況便不會有情緒反應，其中伎倆是Cognitive Reappraisal（即是在思維上把情況重新評價），高台可以變成良辰美景，觀眾反應只是一首美曲，簡單來說就是不把壓力情況視作壓力情況，其實不單運動員用此方法，醫療人員面對生死搶救時，也要進入類同心理狀態。

全紅嬋的成功有賴於情緒掌控，其實香港每位年輕人的成敗也在於情緒掌控。