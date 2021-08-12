契女踏入青春期，看見她和同學開始有少女心事，特意跟她來一次Girls' Night，一邊在咖啡室吃着蛋糕一邊跟她「談情說愛」。我說：「男仔／男人，離遠看是一回事，埋身拍拖和相處是另一回事。」契女問：「契媽，你意思係埋身睇醜樣啲？」我笑到合不攏嘴：「不是，意思即是話，跟你沒相干的人，當然齋看型、英、帥、靚、正，這些純視覺享受條件就已足夠，因為即使這個人有幾不濟事、質地如何，都不關你事。但揀男友或伴侶則不同，他會跟你有相干，那就要看質地。」

「咁點揀呢？」契女眼仔碌碌地問。「第一要訣：唔好聽佢講乜，要睇佢做啲乜。」契女瞪大眼續問：「講同做唔同㗎咩？」年輕人實在太年輕了，不知人世複雜，必須跟她打好個底：「一個人齋講我愛你，但他又會拖着另一個，那你會聽他跟你講的甜言蜜語，還是看他對你所做的實際傷害？」契女：「渣男！」幸好識分，我暗忖。

我再問：「一個人齋對你講『我將來會對你有幾好』，又或應承你這樣那樣卻啥都做不出來，那你會聽他講的天花龍鳳，還是看他的毫無行動？」「我明！講多無謂，行動最實際！」小辣妹一點即明。

最後，總結五點忠告：

一：Talk is cheap，只有肯為你真正付諸行動的人，才有資格跟你講「愛」。二：一個人，好有誠意去「諗」，不代表好有誠意去「做」，有些人甚至自以為諗咗等如做咗，例如學生跟老師說，「我真係好有誠意考第一㗎！」但卻不溫習又不做功課，誠意何在？一個人當下為你做甚麼或正在做甚麼，遠比他說日後將會為你做甚麼，來得更為信實和珍貴。三：別人的爛或渣，與你無關，只有在你死命不放時，才跟你連結上。當你選擇停止糾纏時，對方的一切爛或渣，就從那刻開始，跟你脫鈎。而你，在任何時候，都有選擇。四：物以類聚，要相信自己值得更好，保持心明如鏡，毋須踢爆，保持風度，繼續優雅。五：最緊要的是，自己也不要做渣女啊！

小妮子道：「放心契媽，我不會做渣女，亦唔會看上渣男，我是有點要求的！」我笑道：「孺子可教也！」