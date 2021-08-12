亞馬遜夥GoPro 控9盜版賣家封帳號 行政人員版 2021/08/12 分享： 電商平台亞馬遜（Amazon）近年致力打擊平台上盜版及山寨貨品，去年中已宣布成立「假貨罪行小組」。近日亞馬遜再與運動相機廠商GoPro發出聯合聲明，表示已向美國地區法院提訴7名中國公民和2間企業，起訴 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 小米仿生四足機械人 CyberDog售1.2萬元 今日 小米仿生四足機械人 CyberDog售1.2萬元 三星新技術專利 3個鏡頭可移動 2021/08/11 三星新技術專利 3個鏡頭可移動 Wi-Fi路由器資安漏洞 涉37款包括華碩Buffalo 2021/08/11 Wi-Fi路由器資安漏洞 涉37款包括華碩Buffalo Google擬斥30億 美矽谷建科技園區 2021/08/10 Google擬斥30億 美矽谷建科技園區 Razer研智能口罩 公開招募測試員 2021/08/10 Razer研智能口罩 公開招募測試員 商業 科技行業 罪行 中國 美國 銷售 產品 設計 Amazon GoPro