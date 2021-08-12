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亞馬遜夥GoPro 控9盜版賣家封帳號

行政人員版 2021/08/12

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電商平台亞馬遜（Amazon）近年致力打擊平台上盜版及山寨貨品，去年中已宣布成立「假貨罪行小組」。近日亞馬遜再與運動相機廠商GoPro發出聯合聲明，表示已向美國地區法院提訴7名中國公民和2間企業，起訴

...

欄名 : 科技新知

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