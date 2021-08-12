小米仿生四足機械人 CyberDog售1.2萬元

小米近日將手機影像技術延伸至仿生機械人上。小米於綫上發表了首款仿生四足機械人CyberDog，內建超感視覺探知系統和AI語音互動系統，支援多種仿生動作與姿態。

小米CyberDog內建超感視覺探知系統，

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