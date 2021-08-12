小米仿生四足機械人 CyberDog售1.2萬元 行政人員版 2021/08/12 分享： 小米近日將手機影像技術延伸至仿生機械人上。小米於綫上發表了首款仿生四足機械人CyberDog，內建超感視覺探知系統和AI語音互動系統，支援多種仿生動作與姿態。 小米CyberDog內建超感視覺探知系統， ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 亞馬遜夥GoPro 控9盜版賣家封帳號 今日 亞馬遜夥GoPro 控9盜版賣家封帳號 三星新技術專利 3個鏡頭可移動 2021/08/11 三星新技術專利 3個鏡頭可移動 Wi-Fi路由器資安漏洞 涉37款包括華碩Buffalo 2021/08/11 Wi-Fi路由器資安漏洞 涉37款包括華碩Buffalo Google擬斥30億 美矽谷建科技園區 2021/08/10 Google擬斥30億 美矽谷建科技園區 Razer研智能口罩 公開招募測試員 2021/08/10 Razer研智能口罩 公開招募測試員 小米集團－W（01810） 小米 商業 科技行業 科技軟件 科技硬件 機械人 3D 導航 人民幣