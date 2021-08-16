投資者如何應對亞洲高收益債券波動市況 ?

2021年，中國債券市場的不確定性拖累了亞洲高 收益債券的表現，但投資者或可無懼近期波動。憑藉具有吸引力的收益率、可控的違約率和較短的存續期，我們認為亞洲高收益債券將受益于亞洲經濟的最終反彈， 成為追求收益的投資者的首選之一。

對於亞洲高收益債券市場而言，2021年是充滿挑戰的一年。今年1月份，中國的一家房地產公司發生違約，加劇投資者擔憂，導致中國市場迄今表現不及歐美。見圖1。儘管面臨著中國市場的非系統性風險，市場對違約率上升的擔憂，以及利率攀升的風險，但我們認為亞洲高收益債券市場充滿機遇，對追求收益的投資者而言，它仍是一項具有吸引力的資產類別。

▲ 圖1 ：債券市場指數年初至今的表現（基準重定為100）

中國債券：把好品質關



鑒於中國政府致力於改革，並希望金融體系降低槓桿，我們或將看到中國在岸債券違約率出現上升。2020年發生多項備受矚目的違約事件，以及早前一家國企的資產管理公司相關事態的發展，都在向投資者表明，即便是國有企業，中央政府也不會為其兜底。

在一片嘈雜聲中，對投資者來說，需要謹記是，中國房地產行業主導著亞洲高收益債券市場，是收益的一大驅動力。房地產行業與GDP密切相關，國家因而需要維持房價穩定。此外，部分投資者可能低估了一個事實，即中國房地產企業的透明度很高，銷售和預售的數字均是按月上報。

投資者也可能沒有意識到，中國在2020年明確了「三條紅線」，即房地產行業債務與現金、債務與資產和債務與股權比率的上限，因此，中國房地產市場可能是全球監管最嚴格的市場之一。我們認為，考慮到潛在的行業整合，以及對購房者按揭貸款更為嚴格的審查對發展商所造成的間接影響，資本狀況較好的發展商未來可望有更好的表現。

亞洲市場債券違約情況



隨著各國政府縮減刺激措施，整個亞洲的違約率可能會上升，但應仍在可控範圍內。我們預計2021年亞洲高收益債券的平均違約率將在2%-4%之間。儘管非系統性風險已經不可避免地上升，但2020年的信用評級下調趨勢似乎已經見底。見圖2。此外，相當多的亞洲高收益債券發行人與大宗商品相關，這為投資者帶來了更多的希望。亞洲高收益債券市場的規模和多元化也應有助於降低違約率。

從另一個角度來看，對潛在違約的的過度擔憂導致的利差擴大，為經驗豐富的投資者提供了獲取阿爾法收益的機會。即便如此，我們對東南亞地區的銀行仍持謹慎態度，因為不良貸款可能會出現上升，但還不能將其與銀行業危機混為一談。

▲ 圖2 ：亞洲高收益債降級減速

緩解利率上升帶來的衝擊



2021年，通脹預期上升，對利率攀升的擔憂加劇，全球債券市場普遍受到衝擊。



儘管美國的宏觀經濟有所改善，但我們認為，市場對利率攀升的預期似乎有點為時過早。美聯儲的平均通脹目標框架表明，美國央行可能在一段時間內將保持耐心。因此，在長期利率仍然較低的環境下，亞洲高收益債券收益率的回升仍然具有吸引力。即使利率出現上升，亞洲高收益債券在債券類別中擁有最短的存續期，這一點也會使它們更不容易受到利率上升的影響。這是另一個可能被投資者低估的事實。見圖3。

▲ 圖3 ：亞洲高收益債的收益率優勢和短存續期屬性

養精蓄銳，迎接經濟反彈



2021年第二季度，亞洲新冠肺炎病例再次呈抬頭趨勢，突顯了把眼光放得太遠的危險。各種政策主導的刺激措施的逐步取消，進一步加大了對亞洲各個公司的信用度和長期可持續性進行更為嚴格審查的必要性。與此同時，中國政府降低債券市場道德風險的意願正在給證券市場帶來一些不確定性。信用選擇仍是關鍵。

雖然疫情的持續影響在短期內削弱了亞洲的經濟前景，但其基本面仍然穩固。這預示著一旦疫情再度得到控制，經濟增長將出現反彈。2021年亞洲地區的貿易量預計將超過此前2018年10月出現的峰值。美國的強勁增長預計也將在出口和投資方面對亞洲產生積極的外溢效應。鑒於亞洲高收益債券具有吸引力的估值、較高的收益率和較短的存續期，我們認為這一債券類別將受益于亞洲經濟的最終反彈。投資者或可無懼近期波動。

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