Only Watch 慈善獨賣 副刊版 2021/08/13 分享： 數十個腕錶品牌聚首，不一定要走上擂台較量，還可以攜手做善事。兩年一度的Only Watch腕錶慈善拍賣會已經舉行到第9屆，各品牌會炮製一枚獨一無二的腕錶作為拍賣，實行出錢又出力，而拍賣所得善款將用於對 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Watch 最新專欄文章 更多 CHANEL J12以外的男士之選 2021/08/06 CHANEL J12以外的男士之選 Glashutte Original 森林綠及電光藍 2021/07/30 Glashutte Original 森林綠及電光藍 TAG Heuer Connected 加入Super Mario添童真 2021/07/23 TAG Heuer Connected 加入Super Mario添童真 Hermes腕上藝術漫遊 2021/07/16 Hermes腕上藝術漫遊 Dior Lucky Charms期間限定店 宇宙漫遊 2021/07/09 Dior Lucky Charms期間限定店 宇宙漫遊 拍賣 消費資訊 消費種類 鐘錶 品牌 摩洛哥 遺傳病 罕見病 慈善基金 慈善活動