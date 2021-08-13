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Only Watch 慈善獨賣

副刊版 2021/08/13

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數十個腕錶品牌聚首，不一定要走上擂台較量，還可以攜手做善事。兩年一度的Only Watch腕錶慈善拍賣會已經舉行到第9屆，各品牌會炮製一枚獨一無二的腕錶作為拍賣，實行出錢又出力，而拍賣所得善款將用於對

...

欄名 : Watch

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