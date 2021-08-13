氣候變化難為了香檳區農夫 Dom Perignon Plenitude 2陳年18年推出 副刊版 2021/08/13 分享： 2003年對香港人來說，是難以忘懷的一年；對於法國香檳區的酒莊，也是充滿挑戰的一年。春季出現嚴重霜凍，令Cote des Blancs產區損失70%的Chardonnay葡萄；8月份的熱浪，則為香檳區 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Wine 最新專欄文章 更多 神秘月球x藝術 瑰麗酒店打造全新雞尾酒 2021/07/16 神秘月球x藝術 瑰麗酒店打造全新雞尾酒 K11 MUSEA軒尼詩體驗館 展現品酒的感觀變化 2021/06/18 K11 MUSEA軒尼詩體驗館 展現品酒的感觀變化 50年單一麥芽威士忌 值得期待的Highland Park 2021/06/18 50年單一麥芽威士忌 值得期待的Highland Park Macallan x Peter Blake Pop-up 全新13瓶時代軼事威士忌 洋溢藝術色彩 2021/06/04 Macallan x Peter Blake Pop-up 全新13瓶時代軼事威士忌 洋溢藝術色彩 John Walker & Sons XR 21與栗子「共舞」 2020/12/18 John Walker & Sons XR 21與栗子「共舞」 香檳 法國 葡萄酒 博物館 酒店 表演藝術 餐廳 展覽 甜品 檸檬