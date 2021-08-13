氣候變化難為了香檳區農夫 Dom Perignon Plenitude 2陳年18年推出

2003年對香港人來說，是難以忘懷的一年；對於法國香檳區的酒莊，也是充滿挑戰的一年。春季出現嚴重霜凍，令Cote des Blancs產區損失70%的Chardonnay葡萄；8月份的熱浪，則為香檳區

...