米芝蓮2星餐廳 TATE 推出全新炎夏水果午宴

炎炎夏日，胃口欠佳，吃一點清新的水果，絕對能提高食慾。米芝蓮2星餐廳TATE Dining Room在這個夏季推出全新的水果午宴，以時令生果打造多道菜式，味道清香，十分吸引。

自去年起，餐廳總廚劉韻棋（

...