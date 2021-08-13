米芝蓮2星餐廳 TATE 推出全新炎夏水果午宴 副刊版 2021/08/13 分享： 炎炎夏日，胃口欠佳，吃一點清新的水果，絕對能提高食慾。米芝蓮2星餐廳TATE Dining Room在這個夏季推出全新的水果午宴，以時令生果打造多道菜式，味道清香，十分吸引。 自去年起，餐廳總廚劉韻棋（ ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 日本首相御廚徒弟的會席料理 2021/07/30 日本首相御廚徒弟的會席料理 月餅戰幔正式開始 半島酒店推兩款新口味月餅 2021/07/30 月餅戰幔正式開始 半島酒店推兩款新口味月餅 【Good Food,Good Mood@iM網欄】令人一試愛上的用心製作 《辛之作》手工甜品 2021/07/23 【Good Food,Good Mood@iM網欄】令人一試愛上的用心製作 《辛之作》手工甜品 【Good Food,Good Mood@iM網欄】創意壽司之神首間海外分店 壽司芳Sushiyoshi 2021/07/19 【Good Food,Good Mood@iM網欄】創意壽司之神首間海外分店 壽司芳Sushiyoshi Nespresso X 8位頂級主廚 打造咖啡非凡料理 2021/07/16 Nespresso X 8位頂級主廚 打造咖啡非凡料理 日本 設計 餐廳 新西蘭 菜式 魚 蛋 海鮮 蝦 米芝蓮