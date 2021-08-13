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米芝蓮2星餐廳 TATE 推出全新炎夏水果午宴

副刊版 2021/08/13

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炎炎夏日，胃口欠佳，吃一點清新的水果，絕對能提高食慾。米芝蓮2星餐廳TATE Dining Room在這個夏季推出全新的水果午宴，以時令生果打造多道菜式，味道清香，十分吸引。

自去年起，餐廳總廚劉韻棋（

...

欄名 : Food

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