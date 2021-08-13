舊香港藝術概念館開放 新舊相融 盡見社區變革物事 副刊版 2021/08/13 分享： 近年各社區急遽發展，不少具歷史價值的舊樓老店被拆掉，換來一楝楝簇新的納米大廈，人情味也煙消雲散。憑藉舊物，也許能喚回一點昔日的生活回憶。地產發展商樂風集團最近就在太子基隆街的幾個舖位，開設這個「舊香港 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 固力果主題打卡場景登陸荃灣廣場 巨型朱古力Pocky+百力滋鞦韆適合親子遊 今日 固力果主題打卡場景登陸荃灣廣場 巨型朱古力Pocky+百力滋鞦韆適合親子遊 一新剛柔 運動家畫展 呈現運動員英氣堅毅一面 2021/08/12 一新剛柔 運動家畫展 呈現運動員英氣堅毅一面 音樂人駕三輪車 免費表演遊走西九海濱長廊 2021/08/10 音樂人駕三輪車 免費表演遊走西九海濱長廊 將軍澳全新Ocean PopWalk海天晉匯開幕 設100米長彩虹跑道讓毛孩放電 2021/08/07 將軍澳全新Ocean PopWalk海天晉匯開幕 設100米長彩虹跑道讓毛孩放電 中環異境森林天橋 穿越迷離石屎隧道 2021/08/07 中環異境森林天橋 穿越迷離石屎隧道 香港 服務 發展商 設計 商舖 超市 深水埗 家品 太子 罐頭