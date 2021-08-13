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舊香港藝術概念館開放 新舊相融 盡見社區變革物事

副刊版 2021/08/13

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近年各社區急遽發展，不少具歷史價值的舊樓老店被拆掉，換來一楝楝簇新的納米大廈，人情味也煙消雲散。憑藉舊物，也許能喚回一點昔日的生活回憶。地產發展商樂風集團最近就在太子基隆街的幾個舖位，開設這個「舊香港

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欄名 : 本地遊

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