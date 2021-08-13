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固力果主題打卡場景登陸荃灣廣場 巨型朱古力Pocky+百力滋鞦韆適合親子遊

副刊版 2021/08/13

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看見固力果，會否令你想起上課時曾與你分享過百力滋的同學？還是試過偷偷把士多啤梨POCKY放在喜歡男生的抽屜？抑或在大阪固力果跑步人前擺出指定動作影相打卡？

固力果代表不少人心中各式各樣的美好回憶。今個暑

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欄名 : 本地遊

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