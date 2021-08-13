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長期存活

副刊版 2021/08/13

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匆匆走過熟悉醫院大門，背後聲音喊道：「莫醫生、莫醫生！」回頭瞥見令醫生欣喜的臉容。

十五年前有醫學生求醫，他爸爸患上四期肺癌並有腦部轉移，那年頭這確是跟死亡掛鈎的境況，中位生存期約十個月。一邊安慰學生，同時也要找個新點子，基於哈佛教練Thomas Lynch（註）當年於不久前發表EGFR突變的發現，醫生便從這方向探討。果然發現醫學生的父親有此突變，同時亦可為他申請實驗性標靶藥。

十五年過後，每位肺腺癌病人必會接受同樣測試，而在治療方面已有多種選擇，其中第一代標靶藥甚至已獲醫管局資助，病人可以免費使用，相對十多年前每月過萬元的藥費，這改變確是莫大祝福。

最高興也是意想不到的，是十五年後能見到首批接受標靶藥的病人，差點衝口而出：「為何你仍在世上（即廣東俗語「乜你未死咩！」）？」，標靶藥極有效，但大部分病人始終會對藥物產生抗力，進一步仍有二三綫藥物能延長控制時段，生存時間超過十年者仍屬異數。

開心見到舊病人仍在使用標靶藥，生活正常，而當年的醫學生亦已成家立室，正在仁濟醫院行醫。這是難得機會見證有效治療如何改變病人生命因而長期存活，若當年未有新發現或未能找到新藥物，肯定今天便不會在醫院大門重遇。

只盼醫學科技繼續光速發展，醫生便可以長駐醫院大門，不斷跟末期癌症長期存活者重遇又重遇。

註：Lynch et al N. Engl J Med 350：2129,2004

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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