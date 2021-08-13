上周末早上剛剛忙完一件事，回氣間查看手機，收到政府通知，曾於七月十八日早上期間，於香港書展出現的人士必須進行強制檢測，因為有曾到場人士證實確診。連忙致電向任職衞生署的老友問個究竟：一、強制檢測有幾強制？已接種疫苗者是否都要遵守？二、檢測方法有沒有選擇？三、何時有結果？

老友答：一、若收到強制檢測通知，無論曾否接種疫苗，或有幾忙，都必定要遵守，並無商榷餘地。在指定時間後做檢測，會馬上收到告票。二、檢測方法有選擇，選擇一：市民可以在網上查閱附近設有檢測服務的社區中心，若是強制檢測，市民不用付費；選擇二：又或先在港鐵或郵局索取測試樣本瓶（但每日只作限量派發），根據指示自行做深喉唾液收集，然後翌日交回到指定的樣本收集點。三、會在四十八小時內有報告。

聞之，明晒，即是說：收到強制檢測通知，無得走，一定要驗。而我一向怕煩，不會考慮「選擇二」，索性到社區中心乾手淨腳地做檢測。提醒各位，必須網上預約，可慳回不少時間。我在指定時間到達，社區中心作出分流，一邊是自費檢測，另一邊是強制檢測及特定人士。由於已預約，毋須等候，直入檢測區，工作人員替我收集鼻腔和深喉樣本，我問：「為何要做兩樣？」答曰：「有些地方只收集一種樣本，但社區中心會做齊鼻腔和深喉樣本提取，那比較穩陣。」這種雙重保險態度，我buy。對於檢疫的把關，做多好過做少，因為至怕是在檢測過程中，發生Type II error（即本來是陽性，卻驗不出來，報告出現陰性），走漏眼一個，可以牽連甚廣，故做足兩種檢測，更可保護社會。檢測全程三分鐘而已，非常符合我的效率要求，整個過程出乎意料地輕鬆愉快。

雖然這段期間毫無病徵，但始終怕萬一，為己為人，回家後自我隔離，叫身邊人自我照料，然後一心預定像修行者般閉關四十八小時等報告。殊不知翌日中午，即收到信息通知：檢測結果是陰性，效率甚高，值得一讚。至於我，看來還未有修行的緣份，見陰性，即出關，繼續開心！