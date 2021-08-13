東奧為港送甘露 幾許歡樂正能量

萬眾期待的東京奧運會幾經波折，終於在2021年成功舉辦。經過17天396場的激烈比賽後，東奧已於周日（8日）圓滿結束。在新冠疫情陰霾下，香港市民無奈地長時間「宅」在家中，東奧為香港送來甘露，帶來不少正能量及歡樂。市民近日大多都留在家中或在商場觀看這4年一度的世界體壇盛事，筆者也不例外。每逢國家或香港運動員出場比賽時，全港觀眾都感到熱血沸騰，很自然地站起來吶喊支持他們。

國家隊在東奧的表現十分出色，勇奪38面金牌，在獎牌榜中排第二位，成績全球有目共睹。筆者對當中兩面金牌尤其激動，第一面是首次參加奧運的中國射擊運動員楊倩，在女子10米氣步槍賽事中射下的東奧第一金，為中國隊在這體壇盛事中創造了好開始。她在頒獎台上擺出心形動作，真情流露，記錄此情此境的照片在香港網上瘋傳，讓市民深深感受到這位「千禧後」神槍手背後的可愛一面。

回歸後首奪金牌 為港爭光

第二面是男子花劍金牌。東奥對香港市民而言是一個畢生難忘的奥運會，土生土長的花劍選手張家朗為中國香港首次奪金，是香港回歸後第一面奧運金牌。當張家朗站在頒獎台上，中國香港區旗是在《義勇軍進行曲》中徐徐上升的，與「風之后」李麗珊於1996年亞特蘭大奧運奪金時不一樣，當時所奏的是英國國歌。

張家朗的這面金牌，將會寫在中國體壇歷史中，為香港特別行政區爭光，而且其成就為香港運動員及年輕人建立了一個很好榜樣。他接受傳媒訪問時說：「可以證明到香港人仍然係得，不要想着只是一個小城市，與國家相比很難，只要盡力、努力都一定可以做到，不要放棄。」

事實上，今屆奧運會是香港最成功的一屆，合共獲得一金、兩銀、三銅，而「女飛魚」何詩蓓及「牛下女車神」李慧詩分別是有史以來首位在同一屆奧運獲得兩面獎牌以及在兩屆奧運獲獎的香港運動員，成績令全城鼓舞。

中國運動員具體育精神

中國（包括香港）運動員都進步了，在東奧中的一舉手一投足，都把他們的體育精神和素養表露無遺。在競賽中，得到獎牌的運動員當然很開心，但與獎牌無緣的運動員亦沒有失望，勇於面對落敗，沒有半點怨天尤人，情商（EQ）極高。

且看男子體操全能比賽中屈居亞軍中國選手肖若騰，只獲得銀牌，但他卻沒有大發雷霆，欣然接受賽果，然後傲然面對餘下賽事，最終個人獲得一銀兩銅的佳績；國家女排在分組賽連輸3場而提早出局，之後第四場以直落3局擊敗對手意大利，賽後中國隊隊員皆面露笑容，互相祝賀，反映她們享受球賽過程，輸贏反而不是首要；還有中國「飛人」蘇炳添永不言休，以32歲高齡打入百米決賽，並獲得第六名，他更曾跑出9.83秒成績刷新亞洲紀錄，也是首位進入百米決賽的中國人，賽後他表示希望自己的故事可以刺激下一代發奮。上述這些與獎牌擦身而過的國家運動員更表示會不忘初衷，積極備戰3年後的巴黎奧運會。

運動健兒的鬥志、毅力、體育精神非筆墨、考試所能形容，是每個年輕人應該學習的榜樣。筆者希望憑着中國香港運動員在東奧的成績，香港政府會對體育發展更加重視，為未來香港體壇培養更多如張家朗、何詩蓓般的體育精英。香港運動員，加油！

▲ 今屆奧運會是香港最成功的一屆，合共獲得一金、兩銀、三銅，成績令全城鼓舞。圖為本港花劍選手張家朗奪得金牌。（新華社資料圖片）