政治正本清源 穩經濟聚民心

自黑暴事件以及新冠疫情左右夾擊香港，最近一年大家也看到身邊的朋友移民，亦有人正在考慮當中。繼英國之後，美國最近亦放寬香港居民在美國逗留的時間和簽證安排，相信未來會有中產人士選擇帶同子女離開香港。

嚮往外地 最終卻難棄港式生活

事實上，香港從來也是以移民為主，數十年前戰後由內地移居香港的人為數不少，而經英國殖民統治逾百年，部分香港人深受殖民資本主義影響，利益掛帥，卻缺乏民族愛國主義，1997年回歸前後很多人移居外地，本港居民更曾以每年1%的速度流失。上一代帶着子女離開香港的，不少是抱着尋找「避難所」的心態，真正能融入社會、甚至創出成就的不多；放棄不了港式生活的，當香港回歸後，隨着身邊朋友紛紛回流，便又再次回港。

到外國留學及工作的香港人，尤其是來自名牌大學或外國大企業，回流後大多能找到一份相當不錯的工作，薪金有進帳之餘稅務亦「減磅」。雖然大多數打工仔仍會為高昂樓價大罵政府不是，但一旦成功「上車」又會暗自贊同政府高樓價政策，享受「磚頭」能為他們保本及帶來安居樂業，香港人大多數都是身處這樣的一種予盾當中：在香港嚮往外地，在外地卻往往無法融入當地生活；有所謂的民主自由卻沒有文化及生活方式的自在，有生活的方便自由卻又覺得言論自由被收緊。

最近的政治不穩定及國安法實施，令部分港人對國家產生疏離感而倉猝離開，有些選擇離鄉別井的家庭未有為家人細心衡量，甚至對移居地也不太認識。舉家移民絕對是一個大抉擇，須考慮子女升學及適應、自己與家人能否找到理想工作及穩定居所、父母留港是否有適當照顧等，亦可能要變賣本港的資產，甚至忍痛割愛、低價求售；在外地亦需要時間重新整頓，甚至要屈就打散工，對美國投資理財暢銷書《窮爸爸富爸爸》作者羅伯特．清崎來說，這應該是走上「窮爸爸」的道路。

子女移民 宜關注長者精神健康

最近筆者亦發現，很多長者在社會運動時往往與子女的想法及政治取向不盡相同，裂痕不淺；大治過後，子女決定舉家移民，更令他們頓失依靠，亦有長者因而患上憂鬱焦慮等症狀，由移民引發的精神健康、社會及人力資源流失問題，值得政府正視。

近來香港奧運代表隊獲佳績，令港人大為振奮，一抹近年的愁雲慘霧，加上現時暴力行為大致絕迹，反中亂港團體解散的解散，逃亡的逃亡，正是政府重整旗號、滙聚民心的最好時機。在政治上，政府要盡快為教育、司法等各界正本清源，穩住經濟守護民心，香港老巢守得住，鳥倦必知返。香港從來是中國的國土，在這中外角力的暴風眼中，香港必須與祖國站在同一陣綫，共同進退。

（文章只代表個人立場）