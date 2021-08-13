5大方向 管懲教重拾教育初心

上月，「中大二號橋衝突」首案審結判刑、港大學生會悼念疑兇聲明、「光城者」策劃炸彈恐襲案，以及「《羊村》系列圖書」案等一系列事件，從不同維度彰示「黑暴」逆潮雖表面平穩，但餘毒未除、暗湧竄動，衝擊遍及不同校園，並正荼毒下一代的價值觀和成長路。要撥亂反正，既要加強法治、止暴制亂，還應從校園出發，從管懲教等3方面整治校政校風，重拾鑄魂育才的教育初心。

學校是人才的培育搖籃，也是推動社會和經濟可持續發展及轉型提升的關鍵鑰匙，而學生追求理想、自覺扛下改變社會之責任，也屬平常的「青春夢想」；但有校方管治鬆弛，亦有教職員和學生「政治上腦」，在香港特殊的泛政治化氛圍下，持續發酵並淪為「學府夢魘」，動輒發生示威、罷課、圍堵、衝擊等事件，令「象牙塔」蒙污！

黑暴拘逾萬人 學生佔逾4成

「黑暴」為禍至今，已有逾萬人被捕，當中超過4成為學生，大專生與中學生約各佔一半，另更有幾名小學生；而「《羊村》系列圖書」案連小學生亦也不放過，反映黑暴已散布整個教育系統。漫天烽火後的滿目瘡痍，容不下大家再打自保式官腔，必須加強管懲教等工作，斬斷伸進校園的「黑手」，避免純真學子淪為政客的奪權祭品。

第一，政府肩負施政重責，每年亦撥出逾千億元教育經費，但在教育管理方面卻留有空白，欠缺危機意識和應變方案，即使如「中大二號橋衝突」和「理大圍城」等危機重現，也只能被動捱打，平白將校園劃出為「法外之地」。若是校方無力自律，只能由政府基於公眾利益施加「他律」。因此，當局應與相關院校和辦學團體協商，議定類似《港台約章》的運作協議，確保政府是放權而不是放棄管治權。

第二，《港區國安法》出台和警方嚴厲執法，已對校園亂局起到敲山震虎的作用，有反對派聲稱這會損害學術自由，但作為法治社會，絕不可能讓包括學術自由的個別權利，可以無邊無際地不受任何限制，否則便是另類特權。

回應社會訴求 阻仇恨蔓延校園

第三，校方有權有責秉承教育初心，以及回應社會訴求，不容再借故袒護犯事學生和教職員，或任由仇恨和暴力情緒在師生主導下於校園扎根蔓延。相反，校方應全面檢視和修訂校規，嚴肅懲處違紀亂事的學生和教職員，理順校政校風。在目前的關鍵時刻，溺縱只會變成加害！

第四，依據國際經驗，受限於歷練和才能，年輕學生未必具備推動社會改革的能力和識見，若是勉強盲衝冒進，最終既是大事難成，反為社會和個人帶來滿身創傷，一腔熱血恐被錯用。

第五，社會價值觀正瀕臨淪亡，校方除嚴厲譴責和取締違規違紀的人和事外，還應進行正面引導和訓誨，防堵校園被利用為動亂之源。