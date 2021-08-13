職業司機青黃不接 宜科技保安全

本港日前發生一宗車禍，疑因巴士車長在駕駛期間「瞌眼瞓」釀成意外。本地職業司機面臨老化、工時過長及青黃不接等多重問題，當局更應鑽研以科技確保服務質素，及要保障車長乘客安全。

前日（11日）清晨，九巴一輛通宵綫巴士沿紅隧往九龍方向行駛，出隧道口後突失控撞向收費亭，事件導致車長及1名乘客受傷送院，該名58歲車長當時據悉懷疑瞌眼瞓而引致車禍。去年亦曾有市民在社媒上載圖片，指有小巴司機超速駕駛之餘全程身體右傾，疑似瞌眼瞓。

車長工時長缺新血 惡性循環

職業司機工作時間長，或是他們容易在開車途中「搖搖欲睡」的主因。據港大醫學團隊去年公布的研究顯示，逾8成巴士司機每日工作時間長達10至14小時，6成人每更工作至少6小時，僅7.9%每日運動1小時以上。

團隊推測，巴士司機在10年內患上心臟病或中風的風險高達2.41倍，患上高血壓的風險亦較一般司機高1.62倍，與工時長、缺乏運動、吸煙習慣等有關。

巴士、小巴業近年屢表示少有年輕人入行，導致勞動力老化，人手短缺，這或是工時長的一大原因，工時長令司機易疲勞，意外率增加。運輸署數字顯示，去年所有公共巴士意外駕駛者中，50歲或以上駕駛者人數為861人，佔整體約半；而小巴意外中50歲或以上駕駛者人數達573，佔比更達86%。

英巴士設震動器提示 防入睡

現有科技或可及早察覺車長打瞌睡，避免發生意外。英國早在2013年已有巴士公司利用疲憊探測系統留意車長眼睛，一旦判斷出現睡意，便啟動車長座椅下的震動警示器。

在本港，九巴在2018年大埔公路19死慘劇後亦曾試行安裝「監察車長睡眠系統」。若然此類系統證實有效，當局實宜加以推廣。

職業司機出現青黃不接及人手不足，當局可考慮借助無人駕駛科技紓緩情況。本港近鄰地區已陸續試驗新科技，例如深圳市去年首輛應用無人駕駛人工智能技術的「熊貓公交」上路，車身裝上幾十個高性能傳感器，不但自主規劃路徑，亦精準識別行車、行人和動物，懂得避讓行人、障礙物等。

澳門大學去年亦在校內試行一款無人駕駛巴士，收集數據以便為將來上路做準備。

本港近年時有職業司機在駕駛途中睡着，背後反映一系列問題，短期內難以解決，當局正致力構建智慧城市，更應嘗試從新科技入手保障道路安全。

▲ 本港職業司機工時長、休息不足，當局或可考慮借助無人駕駛科技紓緩情況。圖為深圳市無人駕駛的「熊貓公交」。（中新社資料圖片）