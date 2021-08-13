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債權人可委信託人 查破產者財政狀況

港聞版 2021/08/13

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陳振聰就爭產案因欠付訟費而被頒令破產，有律師表示，破產人士被頒令破產後，債權人可委託會計師作為信託人，就破產人士之財政狀況作調查，包括向銀行要求查閱記錄等。

倘揭財產予第三者 須作還款

有律師表示，法庭頒

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欄名 : 知識庫

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