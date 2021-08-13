債權人可委信託人 查破產者財政狀況 港聞版 2021/08/13 分享： 陳振聰就爭產案因欠付訟費而被頒令破產，有律師表示，破產人士被頒令破產後，債權人可委託會計師作為信託人，就破產人士之財政狀況作調查，包括向銀行要求查閱記錄等。 倘揭財產予第三者 須作還款 有律師表示，法庭頒 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 知識庫 相關文章 遭頒令破產 陳振聰：無債一身輕 今日 遭頒令破產 陳振聰：無債一身輕 你可能感興趣 遭頒令破產 陳振聰：無債一身輕 今日 01:00 遭頒令破產 陳振聰：無債一身輕 最新專欄文章 更多 花劍以刺擊取分 先奪15分者勝 2021/07/27 花劍以刺擊取分 先奪15分者勝 罷免總統有何途徑？ 2021/01/09 罷免總統有何途徑？ 新病毒株更致命？ 暫無證據 2020/12/21 新病毒株更致命？ 暫無證據 搖擺州提前投票率 入主白宮關鍵 2020/10/29 搖擺州提前投票率 入主白宮關鍵 選舉人團制度 特狠批卻受惠 2020/10/28 選舉人團制度 特狠批卻受惠 陳振聰 銀行 物業 律師 信用卡 稅務 會計 利得稅 物業稅