地產商參選人數減 長和新地系最積極 政治版 2021/08/13 分享： 完善選舉制度下，選委會選舉新安排，令本港地產商和財團對特首人選影響力大減；本港5大地產商參選人數較上屆少。按本報統計，以長和系及相關人士、和新地系最積極，均派出至少7人出選。 李嘉誠不參選 長和可取8席 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 364選委須選舉產生 京料握1200鐵票 今日 364選委須選舉產生 京料握1200鐵票 手握提名權 另選出40立會議員 今日 手握提名權 另選出40立會議員 13界別現競爭 專業界居多 今日 13界別現競爭 專業界居多 你可能感興趣 364選委須選舉產生 京料握1200鐵票 今日 01:00 364選委須選舉產生 京料握1200鐵票 手握提名權 另選出40立會議員 今日 01:00 手握提名權 另選出40立會議員 13界別現競爭 專業界居多 今日 01:00 13界別現競爭 專業界居多 長和（00001） 新鴻基地產（00016） 九龍倉集團（00004） 恒基地產（00012） 新世界發展（00017） 選舉 選舉委員會界別分組選舉