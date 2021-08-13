地產商參選人數減 長和新地系最積極

完善選舉制度下，選委會選舉新安排，令本港地產商和財團對特首人選影響力大減；本港5大地產商參選人數較上屆少。按本報統計，以長和系及相關人士、和新地系最積極，均派出至少7人出選。

李嘉誠不參選 長和可取8席

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