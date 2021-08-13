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iOS 15允AirPods Pro及Max 綁定Apple ID支援Find My

行政人員版 2021/08/13

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蘋果（Apple）提供的Find My尋找功能，對用家十分實用。據外媒最新消息，iOS 15系統將允許AirPods Pro、AirPods Max綁定Apple ID，並支援透過Find My功能，

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欄名 : 科技新知

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